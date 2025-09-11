Urgen reforma fiscal tras analizar Paquete Económico 2026

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria instó al Gobierno de México a que implemente “una reforma fiscal integral y progresiva”, tras analizar el Paquete Económico 2026.

Tres días después de la presentación del presupuesto de gasto para el siguiente año, el centro señaló que las medidas propuestas son insuficientes para abordar un escenario de crecientes presiones fiscales.

"Este paquete económico nos regala más evidencias sobre la necesidad de, ya no discutir, sino de implementar una reforma fiscal (..). El resultado de este paquete es definitivamente la necesidad”, explicó la directora ejecutiva del CIEP, Alejandra Macias Sánchez.

De acuerdo con su revisión, la administración de Sheinbaum pardo contaría con un endeudamiento del 4.1% del PIB para 2026, aumentando en dos décimas el aprobado en 2025.

"Este 4,1 % de costo financiero es lo mismo que estamos solicitando de financiamiento, lo podríamos ver como que estamos pidiendo prestado para pagar deuda. Entonces, hay que tener cuidado", advirtió José Luis Clavellina, director de investigación del CIEP.

Además, los expertos calificaron como uno de los “ganadores” a Petróleos Mexicanos al proponerse un aumento del 9.1% en sus ingresos, debido a que el preio del barril disminuirá al igual que una caída en la plataforma de producción petrolera.

Además, señalaron que hay “un claro retroceso en la transparencia, la trazabilidad de recursos y la rendición de cuentas” debido a que es el tercer año consecutivo que el Gobierno "no publica datos abiertos".

