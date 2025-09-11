Cerrar X
EH_UNA_FOTO_85_683a1aee6b
Nacional

Urgen reforma fiscal tras analizar Paquete Económico 2026

Economistas señalaron que las medidas propuestas son insuficientes y calificaron como 'ganadores' a Pemex por aumento del casi 10% en sus ingresos

  • 11
  • Septiembre
    2025

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria instó al Gobierno de México a que implemente “una reforma fiscal integral y progresiva”, tras analizar el Paquete Económico 2026.

Tres días después de la presentación del presupuesto de gasto para el siguiente año, el centro señaló que las medidas propuestas son insuficientes para abordar un escenario de crecientes presiones fiscales.

"Este paquete económico nos regala más evidencias sobre la necesidad de, ya no discutir, sino de implementar una reforma fiscal (..). El resultado de este paquete es definitivamente la necesidad”, explicó la directora ejecutiva del CIEP, Alejandra Macias Sánchez.

De acuerdo con su revisión, la administración de Sheinbaum pardo contaría con un endeudamiento del 4.1% del PIB para 2026, aumentando en dos décimas el aprobado en 2025.

"Este 4,1 % de costo financiero es lo mismo que estamos solicitando de financiamiento, lo podríamos ver como que estamos pidiendo prestado para pagar deuda. Entonces, hay que tener cuidado", advirtió José Luis Clavellina, director de investigación del CIEP.

Además, los expertos calificaron como uno de los “ganadores” a Petróleos Mexicanos al proponerse un aumento del 9.1% en sus ingresos, debido a que el preio del barril disminuirá al igual que una caída en la plataforma de producción petrolera. 

Además, señalaron que hay “un claro retroceso en la transparencia, la trazabilidad de recursos y la rendición de cuentas” debido a que es el tercer año consecutivo que el Gobierno "no publica datos abiertos".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_20250910_WA_0009_5936be6c55
Prevén un ‘bajón’ de 30% en la deuda de Pemex
Whats_App_Image_2025_09_10_at_11_14_07_PM_a886678777
Crecerán casi 9% recursos federales para Nuevo León
nl_congreso_nl_e30df9ee58
Ofrecen diputados de NL sacar sin pleitos Presupuesto 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_29_36_PM_21589a89ce
Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_00_40_PM_1_fdcecac748
Controlan incendio de vehículos de carga en Anillo Periférico
Whats_App_Image_2025_09_12_at_3_45_14_PM_1_c6808736da
Da Monterrey la medalla Diego de Montemayor a Fernando Canales
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
publicidad
×