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Coahuila

Urgen mantenimiento en la Carretera 57 en Coahuila

Diputado exhorta a la SICT a reparar y señalizar el tramo Nava–Piedras Negras ante el aumento de accidentes y riesgos para usuarios

  • 25
  • Marzo
    2026

En sesión ordinaria, mediante un punto de acuerdo, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) a realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como a mejorar la señalización vial en la Carretera Federal 57, particularmente en el tramo que conecta la región de los Cinco Manantiales con Piedras Negras, al norte de Coahuila.

El objetivo de este llamado es prevenir accidentes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para las personas que transitan diariamente por esta importante vía de comunicación.

El legislador subrayó que, debido a la relevancia de esta carretera, el mantenimiento constante resulta fundamental. De acuerdo con testimonios de habitantes y usuarios frecuentes, especialmente transportistas, el deterioro de la infraestructura es evidente.

Entre las principales problemáticas se encuentran baches profundos, grietas en el pavimento, líneas de circulación prácticamente invisibles y señalización deficiente, condiciones que incrementan significativamente el riesgo de accidentes.

Accidentes frecuentes en el tramo Nava-Piedras Negras

Según información difundida en medios de comunicación, en el tramo que conecta Nava con Piedras Negras se registran con frecuencia diversos incidentes viales, como volcaduras, derrapes y colisiones con vehículos de carga.

Estos percances han dejado como saldo personas lesionadas e incluso pérdidas humanas, lo que refuerza la urgencia de implementar acciones inmediatas para mejorar las condiciones de la vía.

El diputado destacó que muchos de estos accidentes podrían evitarse mediante intervenciones oportunas de mantenimiento, señalización adecuada y mejoras integrales en la carretera.

Velázquez Vázquez enfatizó que esta carretera no solo es una vía federal, sino un eje fundamental para la vida diaria de miles de personas.

“No se trata únicamente de una vía de comunicación federal; es el camino que diariamente recorren miles de personas para ir al trabajo, a la escuela, a sus consultas médicas o para reunirse con sus familias”, reiteró el legislador.


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