Urgen vacuna contra dengue en México ante riesgo de epidemias

La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) pidió al Gobierno de México incorporar la vacuna contra el dengue al Programa de Vacunación Universal

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La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) solicitó al Gobierno de México incorporar la vacuna contra el dengue al Programa de Vacunación Universal como parte de una estrategia para enfrentar el crecimiento de la enfermedad y prevenir futuras epidemias.

Dicha propuesta fue entregada a la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea sumar la inmunización a las acciones de control que actualmente realizan las autoridades sanitarias para combatir al mosquito transmisor.

De acuerdo con especialistas, la vacunación no debe sustituir las medidas existentes, sino complementarlas para reducir el impacto de una enfermedad que cada año afecta a miles de personas en el país.

"Lo que recomendamos no es que se eliminen las otras medidas, sino que esta se sume al programa que hoy ya tenemos para el control del dengue", explicó Rodrigo Romero, coordinador de la AMV.

La organización advirtió que México enfrenta actualmente condiciones de "hiperendemicidad", un escenario que favorece la circulación constante del virus y aumenta el riesgo de brotes de gran magnitud.

Entre los factores que impulsan esta situación se encuentran el cambio climático, la expansión urbana y la presencia simultánea de distintos serotipos del dengue.

Según Romero, las altas temperaturas han permitido que el mosquito transmisor llegue a regiones donde antes no podía sobrevivir, mientras que el crecimiento de las ciudades ha incrementado la exposición de la población.

"Nunca se había visto una epidemia tan grande como la que sucedió en 2024", señaló el especialista al recordar que ese año se registró el mayor número de casos de dengue documentado en México y en otras partes del mundo.

Los cuatro serotipos aumentan el riesgo

Otro de los factores que preocupa a los expertos es la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus del dengue.

Esta situación incrementa la posibilidad de desarrollar formas graves de la enfermedad, especialmente en personas que ya tuvieron una infección previa.

"Cada vez que enfermamos por uno u otro serotipo tenemos más riesgo de presentar las formas graves del dengue", explicó Romero.

La AMV estima que cerca del 70 por ciento del territorio nacional se encuentra en zonas endémicas, lo que significa que una gran parte de la población ha estado expuesta al virus en algún momento.

Proponen iniciar vacunación en zonas de mayor riesgo

La propuesta presentada por la asociación contempla una implementación gradual de la vacuna, comenzando por los municipios con mayor incidencia de casos.

Los especialistas consideran que la prioridad inicial debería centrarse en niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 11 años, particularmente en las regiones donde se registran más contagios y hospitalizaciones.

"Lo prioritario tiene que ser primero por regiones donde se detectan más casos y sobre todo más casos graves", indicó el coordinador de la AMV.

Una vacuna ya cuenta con autorización

La organización informó que una vacuna contra el dengue obtuvo registro sanitario en México a finales de 2025 y podría estar disponible en los próximos meses.

Además, existen otras opciones en desarrollo que podrían ampliar la disponibilidad de herramientas para combatir la enfermedad.

Los especialistas consideran que la inmunización permitiría reducir hospitalizaciones, complicaciones médicas y fallecimientos asociados al dengue, además de disminuir el impacto económico generado por incapacidades laborales, ausencias escolares y gastos en atención médica.

Hasta la semana epidemiológica 22 de este año, México acumula 24 mil 998 casos probables de dengue y 2 mil 421 casos confirmados.

Aunque las campañas de eliminación de criaderos, fumigación y control del mosquito continúan siendo fundamentales, la AMV advirtió que, sin nuevas estrategias, el país seguirá enfrentando ciclos recurrentes de transmisión.

"En los próximos años seguramente tendremos otra epidemia de importancia de dengue", alertó Romero.

La asociación insistió en que la incorporación de la vacuna permitiría fortalecer la respuesta sanitaria ante una enfermedad que continúa expandiéndose en diversas regiones del país y cuya amenaza podría aumentar en los próximos años.