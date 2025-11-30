Urgen restablecer subsidios por crisis en autopista Mty–Reynosa

El regidor de la Comisión de Transporte y Movilidad del municipio de Reynosa advirtió que el desarrollo económico de la región enfrenta una situación crítica derivada de la falta de subsidios federales, el deterioro de la infraestructura carretera y el creciente clima de inseguridad en los tramos que conectan a Tamaulipas con otros estados.

De acuerdo con el edil, los empresarios —considerados motores del crecimiento, la generación de empleo y la estabilidad económica— se encuentran agobiados no solo por la pesada carga fiscal, sino también por condiciones externas que dificultan el desarrollo de sus actividades.

Señaló que desde hace al menos ocho años, las carreteras federales no han recibido el mantenimiento adecuado, lo que ha provocado afectaciones directas en la movilidad, aumento en los costos logísticos y escenarios que calificó como “insostenibles”.

A este problema se suma la crisis de seguridad que azota a las vías federales, particularmente la autopista Monterrey-Reynosa, la cual, según denuncias recientes, se ha convertido en una de las más peligrosas del país.

Tan solo durante el último fin de semana, usuarios reportaron una serie de delitos: despojos de vehículos, intentos de atraco y un ataque armado que dejó a un joven herido de bala.

Estos hechos han incrementado el temor entre las familias que transitan por la zona, especialmente en plena temporada de viajes.

El regidor explicó que estos episodios violentos evidencian la urgente necesidad de que las autoridades federales atiendan la problemática desde dos frentes: la rehabilitación de las carreteras y el fortalecimiento de la seguridad en los tramos críticos.

Recalcó que la falta de condiciones adecuadas está afectando directamente la competitividad de Reynosa y de toda la región fronteriza, pues limita el traslado de mercancías, encarece los costos de operación y desalienta nuevas inversiones.

Ante este panorama, subrayó que resulta indispensable que el Gobierno Federal restablezca los subsidios y apoyos dirigidos a sectores clave, particularmente el campo y la industria, además de destinar recursos suficientes para garantizar carreteras seguras y en condiciones óptimas.

El integrante del Cabildo insistió en que el abandono de la infraestructura y la ausencia de incentivos productivos están frenando el crecimiento regional, por lo que llamó a las autoridades a atender esta situación con prioridad y a devolverle a los ciudadanos la tranquilidad y las garantías que necesitan para trabajar y transitar con seguridad.

