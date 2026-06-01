Validan reforma que anula elecciones por injerencia extranjera

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró este lunes la validez constitucional de las reformas en materia de Poder Judicial y de nulidad de elecciones por intervención extranjera, luego de que ambas alcanzaran el respaldo de la mayoría de los congresos locales del país.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, realizó la declaratoria de constitucionalidad de los dos proyectos de reforma aprobados durante el reciente periodo extraordinario de sesiones.

Posteriormente, la Mesa Directiva instruyó su envío al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor.

Reforma judicial alcanza respaldo de 25 congresos estatales

La primera declaratoria correspondió a la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual recibió el aval de 25 congresos locales.

Los estados que respaldaron la modificación fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Dicha reforma contempla el aplazamiento de la elección de jueces, magistrados y demás personas juzgadoras prevista originalmente para 2027, trasladándola a 2028 con el objetivo de evitar que coincida con las elecciones federales intermedias, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.

Además, incluye ajustes al funcionamiento de los Comités de Evaluación encargados de revisar perfiles de aspirantes al Poder Judicial, amplía plazos para los procesos de selección, reduce el número de candidaturas y permite que la consulta de revocación de mandato presidencial coincida con los comicios judiciales de 2028.

Entre los cambios incorporados durante la discusión en la Cámara de Diputados también se encuentra la posibilidad de que los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participen en la elección judicial para buscar su permanencia en el cargo.

Injerencia extranjera será causa de nulidad electoral

La segunda reforma declarada constitucional incorpora una nueva causal de nulidad de elecciones relacionada con la intervención o injerencia extranjera en los procesos electorales mexicanos.

La modificación fue aprobada por 24 congresos estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

La reforma adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 de la Constitución para establecer como causal de nulidad electoral la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de una elección.

El proyecto fue impulsado por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien argumentó que México debe fortalecer los mecanismos constitucionales para evitar cualquier influencia externa en los procesos democráticos nacionales.

Aunque la reforma constitucional ya fue validada, aún queda pendiente la discusión de la legislación secundaria que definirá con precisión qué conductas podrán considerarse como intervención o injerencia extranjera y cuáles serán los criterios para acreditar dichas acciones.

Ese debate quedó pospuesto para el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre.

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