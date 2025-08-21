Validan elección judicial pese a denuncias de 'acordeones'

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por mayoría la validez de la elección judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a los cuestionamientos sobre la equidad del proceso y las denuncias por el uso masivo de guías de votación conocidas como "acordeones"

Durante la sesión pública, el pleno se dividió en dos bloques. Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón consideraron que la circulación de más de 3,100 "acordeones", de los cuales el 70.8% coincidía con los nombres de las personas electas, mostraba un patrón “coordinado y sistemático” que comprometía la transparencia de la elección.

Rodríguez incluso señaló la existencia de “casillas zapato”, financiamiento opaco y violaciones a la veda, mientras que Otálora resaltó que los formatos se distribuyeron en las 32 entidades del país.

En contraste, la presidenta del tribunal Mónica Soto Fregoso, junto con Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, defendieron la legalidad del proceso.

Argumentaron que las pruebas presentadas no fueron lo suficientemente robustas para anular más de 13 millones de votos emitidos.

Soto subrayó que toda elección parte de una presunción de validez constitucional, mientras que De la Mata advirtió que “correlación no es causalidad” y Fuentes Barrera habló de la “fragilidad probatoria”, ya que solo 173 "acordeones" fueron confirmados con testimonios directos.

El momento más tenso se dio cuando Rodríguez Mondragón entregó a Soto un ejemplar del acordeón predominante y le preguntó si ese documento guió su voto.

La presidenta respondió con firmeza: pidió respeto y reiteró que evidencias circunstanciales no son suficientes para invalidar una elección.

Con ello, la propuesta de nulidad y la posibilidad de una elección extraordinaria quedaron descartadas.

Tras el fallo, el calendario de relevo se mantiene sin cambios. El pleno de la SCJN será encabezado por Hugo Aguilar Ortiz y estará integrado por Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Irving Espinoza Bentazo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García.

