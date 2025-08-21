Cerrar X
Critica_Mexico_informe_de_la_OEA_sobre_eleccion_judicial_8281db8ba8
Nacional

Validan elección judicial pese a denuncias de 'acordeones'

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la elección judicial de la Corte pese a denuncias por 3,188 'acordeones'

  • 21
  • Agosto
    2025

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por mayoría la validez de la elección judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a los cuestionamientos sobre la equidad del proceso y las denuncias por el uso masivo de guías de votación conocidas como "acordeones"

Durante la sesión pública, el pleno se dividió en dos bloques. Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón consideraron que la circulación de más de 3,100 "acordeones", de los cuales el 70.8% coincidía con los nombres de las personas electas, mostraba un patrón “coordinado y sistemático” que comprometía la transparencia de la elección.

Rodríguez incluso señaló la existencia de “casillas zapato”, financiamiento opaco y violaciones a la veda, mientras que Otálora resaltó que los formatos se distribuyeron en las 32 entidades del país.

En contraste, la presidenta del tribunal Mónica Soto Fregoso, junto con Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, defendieron la legalidad del proceso.

Argumentaron que las pruebas presentadas no fueron lo suficientemente robustas para anular más de 13 millones de votos emitidos.

Soto subrayó que toda elección parte de una presunción de validez constitucional, mientras que De la Mata advirtió que “correlación no es causalidad” y Fuentes Barrera habló de la “fragilidad probatoria”, ya que solo 173 "acordeones" fueron confirmados con testimonios directos.

El momento más tenso se dio cuando Rodríguez Mondragón entregó a Soto un ejemplar del acordeón predominante y le preguntó si ese documento guió su voto.

La presidenta respondió con firmeza: pidió respeto y reiteró que evidencias circunstanciales no son suficientes para invalidar una elección.

Con ello, la propuesta de nulidad y la posibilidad de una elección extraordinaria quedaron descartadas.

Tras el fallo, el calendario de relevo se mantiene sin cambios. El pleno de la SCJN será encabezado por Hugo Aguilar Ortiz y estará integrado por Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Irving Espinoza Bentazo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_22_T092012_064_eb0f7c53dd
Corte de EUA da a García Luna más tiempo para apelar
Presenta_Federacion_programa_para_impulsar_el_turismo_deportivo_fa80144a3d
Presenta Federación programa para impulsar el turismo deportivo
AP_25232381435969_297bb89947
Papa pide que corazones se liberen del odio en jornada de ayuno
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_22_T092012_064_eb0f7c53dd
Corte de EUA da a García Luna más tiempo para apelar
AP_252215165548_Rodri_listo_para_debutar_esta_temporada_con_el_Manchester_City88_a8721c1806
Rodri listo para debutar esta temporada con el Manchester City
EH_UNA_FOTO_2025_08_22_T085825_802_00f183ceab
Tendrá NL y Jalisco encuentro rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×