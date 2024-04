VIDEO: Influencer Fofo Márquez da 'tremenda' golpiza a mujer

Durante las últimas horas el creador de contenido, Fofo Márquez se ha vuelto tendencia, debido a que se difundió un video en donde se observa a una mujer, la cual se encuentra con sangre en la cara y siendo auxiliada por dos mujeres, esto debido a una golpiza que le propinó presuntamente el influencer.

De acuerdo con los videos que fueron difundidos en X, antes Twitter la agresión se registró en un estacionamiento de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México.

En uno de los clips, la mujer afectada mencionó que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo en el que venía Fofo y una mujer, por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora para que reparara el daño, pero estos no le creyeron, pues pensaron que se iba a escapar.

“Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ella aquí, entonces al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava no se baja, y le comentó: “Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy “justitos”, dejame le voy a hablar al seguro”, expresó.

Mientras contaba esto, las mujeres que la socorrieron expusieron que presenciaron todo, por lo que se encontraban impactadas.

Fofo Marquez resultó ser un chico niño violento y peligroso, quién lo diría. pic.twitter.com/0ulFeScvdQ — Rob Paper Sheet (@robpapersheet) April 5, 2024

"Yo vi cómo te tiró, no manches, te pateó en el piso, está loco, maldito”, mencionaron, al tiempo que le preguntaban si no querían que la llevaran al hospital, pero ésta se negó.

En un segundo videoclip, se aprecia como dos hombres intentaron detener al influencer, pero no obtuvieron buenos resultados, ya que terminó huyendo en una camioneta.

Detienen a Fofo Márquez por golpear a una mujer en Naucalpan

Fofo Márquez el responsable de haber dado la golpiza a la mujer ya que fue detenido por agentes de la Fiscalía del Estado horas después de lo sucedido.

La detención del creador de contenido en redes sociales se logró tras la labor conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de Naucalpan.

Fofo Márquez se mostró sonriente en las fotos que compartió la Fiscalía del Estado de México tras la detención. En otras imágenes se le pudo ver con la cara cubierta entre la capucha de su sudadera y la gorra que llevaba puesta.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Estado de México, Fofo Márquez fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de #Tlalnepantla a disposición de la Autoridad Jurisdiccional quien determinará su situación jurídica.

Además, se indicó que se le considerará como inocente hasta que exista una sentencia en su contra.

