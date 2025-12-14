Podcast
Nacional

Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

Una jueza federal dictó prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua por presuntas operaciones con recursos ilícitos por más de 73 millones de pesos

La jueza federal Jazmín Ambríz López dictó auto de vinculación a proceso contra el exgobernador de Chihuahua, César “N”, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de ratificar la prisión preventiva y fijar un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Permanecerá en el penal del Altiplano

La juzgadora determinó que el exmandatario estatal deberá permanecer internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, mientras se desarrollan las investigaciones, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado un plazo menor para la indagatoria.

Durante la audiencia, que inició alrededor de las 09:00 horas de este domingo, César “N” rechazó las imputaciones del Ministerio Público Federal y aseguró no haber realizado ningún procedimiento ilegal.

Incluso, solicitó que la diligencia se desarrollara con mayor rapidez.

El exgobernador siguió la audiencia desde uno de los locutorios del penal de máxima seguridad.

Defensa denuncia persecución política

La defensa, integrada por nueve abogados de cuatro despachos, argumentó que no existen elementos suficientes para sustentar la acusación, que se violó el secreto bancario del imputado y que se le pretende juzgar dos veces por el mismo delito, además de señalar una presunta persecución política.

Parte de los abogados participaron de manera remota desde Chihuahua, Colima y el propio centro de justicia.

Acusación por más de 73 millones de pesos

La FGR acusa a César “N” de presuntamente lavar 73 millones 925 mil pesos, recursos que habrían sido desviados de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y triangulados a través de diversas empresas.

Según las investigaciones, gran parte de los recursos habrían sido entregados a la Unión Ganadera División del Norte y a una financiera, organismos en los que el exgobernador fungía como presidente o integrante de sus mesas directivas.

Como ejemplo de las presuntas irregularidades, el Ministerio Público señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que al menos 70 mil pesos de esos recursos fueron utilizados para pagar la tarjeta de crédito de la esposa del exgobernador.

Antecedentes judiciales

César Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México en 2022 por delitos de peculado y asociación delictuosa, procesos que continúan en curso en el estado de Chihuahua.

La FGR informó que en octubre de 2024 solicitó a Estados Unidos autorización para procesarlo por un delito distinto, la cual fue concedida en diciembre de 2025, lo que permitió avanzar en esta nueva causa penal.


