Nacional

Detienen al exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero

La FGR detuvo en Chihuahua a César 'N' por presunto lavado de dinero, tras obtener autorización de Estados Unidos para procesarlo por nuevos delitos

  • 08
  • Diciembre
    2025

Agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado formalmente del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención se llevó a cabo esta tarde, cerca de las dos, cuando Duarte fue localizado y capturado por elementos fuera de su vivienda en la ciudad de Chihuahua.

La autoridad ministerial precisó que la orden fue girada en mayo de 2024 por un juzgado del Centro de Justicia Penal de Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

De acuerdo con fuentes federales, el detenido está en trámites para su eventual traslado a Penal Federal de “El Altiplano”, donde quedará a disposición del juez que lleva su caso.

Antecedentes del caso

César “N” ya había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y posteriormente extraditado a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa, cuyo proceso continúa en la Fiscalía estatal de Chihuahua, informó la fiscal general de la república, Ernestina Godoy.

El 4 de octubre de 2024, la FGR solicitó al Gobierno de Estados Unidos autorización para procesarlo por delitos adicionales distintos a los que motivaron su extradición.

Esa autorización fue otorgada el 4 de diciembre de 2025.

Investigación por presunto lavado de dinero

La FGR señaló que la investigación actual se centra en la presunta participación de César “N” como servidor público en un esquema de lavado de dinero, mediante el cual habría intentado ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando el Sistema Financiero Mexicano.

La institución reiteró que la persona mencionada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Con información de Salvador Maceda


