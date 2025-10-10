Cerrar X
Nacional

Vinculan a proceso al exfutbolista Omar "N" por presunto abuso

Tras una audiencia, el juez determinó que, debido a la naturaleza del delito que se le imputa, Bravo debe permanecer en prisión al menos seis meses

  • 10
  • Octubre
    2025

Un juez dictaminó el viernes que el exfutbolista de la selección mexicana Omar "N" será juzgado por un presunto abuso sexual contra una adolescente.

Bravo, de 45 años y quien jugó el Mundial de 2006 así como los Juegos Olímpicos de 2004, fue arrestado el domingo en Zapopan, suburbio de Guadalajara, una de las tres ciudades más grandes del país.

Supuestamente, el exfutbolista abusó de la hija de 17 años de su novia durante los últimos seis años. Si es declarado culpable de “abuso sexual infantil agravado”, el exdelantero podría enfrentar una sentencia de entre cinco y 10 años de prisión.

Tras una audiencia que comenzó alrededor de las 10 de la mañana hora local (1600 GMT), el juez determinó que, debido a la naturaleza del delito que se le imputa, Bravo debe permanecer en prisión al menos durante los próximos seis meses.

En México, la detención preventiva se aplica si se considera que el acusado es un peligro para la sociedad o el proceso.

“En este tipo de delitos, por su gravedad, la ley prevé este tipo de medidas", explicó Juan Soltero, abogado de la víctima. "Los seis meses son una temporalidad probable porque si el proceso se alarga más tendrá que estar más tiempo en prisión preventiva”.

La parte acusadora, liderada por Soltero, presentó 42 capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Bravo y la víctima, así como una grabación de video.

“Existen mensajes donde se aprecia que el sujeto realizaba estos actos erótico sexuales con la menor”, añadió Soltero.

Bravo jugó 66 partidos con la selección nacional de México y anotó 15 goles. Se retiró en 2018 como el máximo goleador histórico de Chivas, uno de los dos equipos más populares en México.


