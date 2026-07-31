Abate Fuerza Civil a cinco presuntos delincuentes en Los Ramones

Los policías estatales fueron presuntamente recibidos a balazos por los civiles armados, por lo que respondieron a la agresión conforme a los protocolos

Cinco presuntos integrantes de una célula delictiva fueron abatidos la mañana de este viernes durante un enfrentamiento con elementos de Fuerza Civil en el municipio de Los Ramones, luego de un operativo derivado de labores de inteligencia y análisis criminal.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se realizó sobre la carretera libre a Reynosa, donde agentes de la División de Inteligencia e Investigación y de la División de Control Territorial ubicaron un punto considerado estratégico para la operación de un grupo criminal, previamente georreferenciado como parte de los trabajos para contener la actividad delictiva en la región citrícola y el oriente de Nuevo León.

Según el reporte, al verse sorprendidos por los elementos estatales, los sospechosos abrieron fuego contra los policías, lo que originó un enfrentamiento. Fuerza Civil informó que sus agentes respondieron a la agresión conforme a los protocolos de actuación y en legítima defensa, logrando neutralizar la amenaza.

De manera preliminar, el saldo del operativo fue de cinco civiles armados abatidos. En el lugar también fueron aseguradas cinco armas largas, un vehículo y diverso equipo táctico y balístico.

De forma extraoficial, trascendió que entre los fallecidos se encuentra un presunto líder de una célula del crimen organizado que operaba en la región. Dicho hombre había sido detenido durante 2025 por delitos de alto impacto; sin embargo, posteriormente obtuvo su libertad por determinación de un juez federal. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad.

Durante la persecución y el intercambio de disparos, presuntamente los delincuentes arrojaron ponchallantas sobre la carpeta asfáltica con el propósito de dificultar el avance de las corporaciones de seguridad. Como consecuencia, dos tractocamiones que transitaban por la carretera resultaron afectados al pasar sobre los artefactos, sufriendo daños en sus neumáticos. No se reportaron personas lesionadas por este hecho.

Fuerza Civil informó que ninguno de sus elementos resultó lesionado durante la intervención.

La zona permaneció bajo resguardo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayor información sobre la identidad de los fallecidos y los resultados de este operativo implementado en el municipio de Los Ramones.