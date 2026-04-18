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Nuevo León

Activa Fuerza Civil Operativo Muralla en General Terán; abate a 5

Al detectar la presencia de las autoridades, los civiles armados abrieron fuego contra el personal operativo, lo que provocó un enfrentamiento.

  • 18
  • Abril
    2026

Un operativo de seguridad derivó en un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y un grupo de civiles armados en la carretera General Terán-China kilómetro 34 a la altura del tramo conocido como la Unión, con un saldo preliminar de cinco presuntos integrantes del crimen organizado abatidos. 

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron tras la activación del Operativo Muralla, mediante el cual los elementos estatales lograron ubicar a una célula delictiva en la zona.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en General Terán?

Fue a la altura del puente el Naranjo en el interior de una huerta de cítricos de la misma comunidad la Unión, cuando al detectar la presencia de las autoridades, los civiles armados abrieron fuego contra el personal operativo, lo que provocó un enfrentamiento. En respuesta, los policías repelieron la agresión y controlaron la situación.

Como resultado preliminar del despliegue, se reportó lo siguiente:

  • 5 presuntos criminales abatidos
  • 5 armas largas aseguradas
  • Cargadores, cartuchos y equipo táctico decomisado

¿Qué autoridades participan en el operativo?

Tras los hechos, se reforzó la presencia de seguridad en el área con la participación de Fuerza Civil, en coordinación con elementos de Defensa y la Guardia Nacional.

Las autoridades indicaron que los elementos estatales se reportan sin lesiones tras el enfrentamiento.

Zona permanece resguardada

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones coordinados con elementos del departamento de periciales recabaron evidencias donde se registró el ataque. Las autoridades implementaron el operativo para intensificar el patrullaje.


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