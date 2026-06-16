Abre Movimiento Ciudadano las puertas a Mario Soto para unirse

Aunque descartó que hasta el momento se haya acercado a Mario Soto para hacerle una invitación a unirse a Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes abrió la puerta a que, si lo considera, el legislador pueda unirse.

La coordinadora de la bancada emecista reconoció que siempre ha habido una relación con el legislador de Morena y apoyó la decisión que tomó al dejar el liderazgo de su grupo.

“No hay una intención (de invitarlo) de este modo, pero sí lo respeto mucho como compañero y creo que, si podemos, seguir construir muchísimas cosas como lo hemos venido haciendo”, aseguró. “Bienvenidos aquellos que quieran seguir participando y haciendo una buena política desde el Congreso”.

Si Mario Soto quisiera unirse a la bancada, ¿lo recibirían?, se le preguntó.

“Obviamente, siempre hay la disposición, siempre; yo creo que hay una gran coincidencia en muchas cosas, como la hay con otros compañeros de grupos legislativos; se trata de seguir avanzando”, expresó.

Por separado, las legisladoras Lorena de la Garza y Claudia Caballero, del PRI y PAN, respectivamente, acusaron a Soto de responder a otros intereses que no son los de Morena.

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