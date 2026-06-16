Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_0425_3cce69b053
Nuevo León

Abre Movimiento Ciudadano las puertas a Mario Soto para unirse

Sandra Pámanes reconoció que siempre ha habido una relación con el legislador de Morena y apoyó la decisión que tomó al dejar el liderazgo de Morena

  • 16
  • Junio
    2026

Aunque descartó que hasta el momento se haya acercado a Mario Soto para hacerle una invitación a unirse a Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes abrió la puerta a que, si lo considera, el legislador pueda unirse.

La coordinadora de la bancada emecista reconoció que siempre ha habido una relación con el legislador de Morena y apoyó la decisión que tomó al dejar el liderazgo de su grupo.

“No hay una intención (de invitarlo) de este modo, pero sí lo respeto mucho como compañero y creo que, si podemos, seguir construir muchísimas cosas como lo hemos venido haciendo”, aseguró.

“Bienvenidos aquellos que quieran seguir participando y haciendo una buena política desde el Congreso”.

Si Mario Soto quisiera unirse a la bancada, ¿lo recibirían?, se le preguntó.

“Obviamente, siempre hay la disposición, siempre; yo creo que hay una gran coincidencia en muchas cosas, como la hay con otros compañeros de grupos legislativos; se trata de seguir avanzando”, expresó.

Por separado, las legisladoras Lorena de la Garza y Claudia Caballero, del PRI y PAN, respectivamente, acusaron a Soto de responder a otros intereses que no son los de Morena.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_lirios_presa_la_boca_7c0793273e
Plaga de lirio acuático en presa de La Boca amenaza agua y fauna
Condones_1_d8bd75c201
Repartirá NL 200 mil condones durante el Mundial FIFA 2026™
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_06_05_AM_66a2b0d7b9
Princesa japonesa llega a NL para partido histórico
publicidad

Últimas Noticias

iphone_17_f8db4cd3c1
iPhone 17 saldrá más caro ante mayor costo de chips por la IA
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_48_42_AM_f8e0aa6f44
AHMSA busca tumbar la subasta de sus activos
Whats_App_Image_2026_06_18_at_12_35_34_AM_2d17eef475
Se incrementa 6% precio de vivienda en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
publicidad
×