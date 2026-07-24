Aseguramiento de Proyectos 9 abre vía para recuperar dinero

La defensa sostiene que las carpetas de investigación ya avanzan hacia etapas que permitirían recuperar parte de los recursos perdidos

El aseguramiento de siete desarrollos inmobiliarios de la empresa Proyectos 9 por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León “abrió el camino” para lograr la reparación del daño económico a algunos afectados, afirmó Ricardo Cerda López, abogado representante de más de una decena de denunciantes.

Sin embargo, señaló en entrevista con El Horizonte que quienes tienen mayores posibilidades de recuperar su dinero son aquellos que presentaron una denuncia penal y, además, lograron que se vinculara a proceso al presunto responsable, el empresario José Lobatón.

Cerda López, quien asesora a un grupo de afectados del proyecto Gómez Morín (Las Palmas), explicó que, de las más de 400 denuncias presentadas contra la empresa por un presunto perjuicio patrimonial estimado en $1,100 millones de pesos, la estrategia jurídica ha consistido en integrar las carpetas de investigación, asegurar bienes inmuebles y solicitar el inicio de los procesos penales correspondientes.

“Los objetivos eran integrar la carpeta de investigación, asegurar los inmuebles, lo cual ya se logró; asegurar las cuentas bancarias, lo que de hecho ya fue autorizado por un juez; y solicitar la audiencia inicial. En varias de estas investigaciones ya se solicitaron audiencias iniciales, ya hubo vinculaciones a proceso y la investigación quedó formalizada a través de un proceso penal”, explicó Cerda López.

Los desarrollos asegurados son Sohl, Azul Moca, Amarillo Moca, Verde Moca y Lalo, ubicados en Monterrey, además de Volga y Las Palmas, localizados en San Pedro Garza García.

Señaló que el propósito es mantener bajo resguardo estos inmuebles para que formen parte de la reparación del daño o, en su caso, funcionen como un mecanismo de presión para que los investigados presenten una propuesta de resarcimiento a las víctimas.

“La intención es que esos inmuebles continúen asegurados a efecto de que puedan destinarse a la reparación del daño o servir como un medio de presión para que los investigados hagan algún ofrecimiento de resarcimiento”, expresó.

También asegurarían cuentas bancarias

Hasta el momento, esta medida no se ha ejecutado; sin embargo, el litigante afirmó que también se encuentran en proceso las gestiones para asegurar las cuentas bancarias de la empresa.

Indicó que esto permitiría ampliar las investigaciones hacia otras personas que presuntamente participaron en el fraude.

El abogado estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado supera los $1,100 millones de pesos y recordó que existen más de 400 denuncias relacionadas con Proyectos 9.

Asimismo, señaló que hasta ahora se desconoce el monto de los recursos contenidos en dichas cuentas bancarias.

Cómplice amparado

Respecto a Manuel Enrique “N”, identificado como presunto operador de José “N”, director de Proyectos 9, explicó que actualmente cuenta con un amparo.

Sin embargo, advirtió que, si incumple las condiciones impuestas por la autoridad judicial, la orden de aprehensión girada en su contra permanecerá vigente y podrá ejecutarse.

El pasado 14 de julio, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el aseguramiento de diversos desarrollos inmobiliarios relacionados con Proyectos 9, como parte de las investigaciones por el presunto delito de fraude atribuido a José “N” y Manuel “N”.

“La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informa que, en seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas por hechos con características del delito de fraude contra José ‘N’ y Manuel ‘N’, el Ministerio Público procedió al aseguramiento de diversos bienes inmuebles”, señaló la institución mediante un comunicado.

La autoridad precisó que las investigaciones continuarán conforme a derecho y que el aseguramiento de los inmuebles busca garantizar los fines del proceso penal, además de una eventual reparación del daño a las víctimas.

Ante este escenario, Cerda López afirmó que únicamente las personas que hayan presentado una denuncia y mantengan activo el seguimiento de su expediente podrán ser consideradas dentro de los mecanismos de reparación del daño.

“Es importante que otras víctimas busquen asesoría legal y que sus abogados den seguimiento e impulsen las carpetas de investigación, coadyuvando con el Ministerio Público, porque existen muchas carpetas abiertas. Solamente en los casos donde estas personas ya estén sujetas a proceso se podrá avanzar hacia la reparación del daño”, sostuvo.

Caso marcará precedente

El litigante Cerda López consideró que el caso de Proyectos 9 marcará un precedente en Nuevo León para sancionar a desarrolladores inmobiliarios que incumplen contratos y que, presuntamente, incurren en fraudes contra sus clientes.

“Esto deja un precedente importante para Nuevo León”, enfatizó.

El abogado señaló que este tipo de prácticas se han vuelto recurrentes en el sector inmobiliario y sostuvo que es necesario establecer consecuencias para quienes no cumplen con los compromisos adquiridos con los compradores e inversionistas.

“Tenemos una gran cantidad de fraudes inmobiliarios y, la verdad, muchas empresas o desarrolladores ya están acostumbrados a firmar contratos de promesa de compraventa o contratos de inversión. Prometen que un proyecto estará listo en tres años y, sea fraude o no, terminan entregándolo cinco o hasta siete años después. Esto no puede seguir sucediendo".