Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial

Las líneas 4 y 6 del Metro en la urbe regia presentan un avance superior al 70% y estarán concluidas entre septiembre y octubre de 2027, informó la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.

Previo al arranque del Mundial FIFA el 11 de junio, se habilitarán 11 de los 34.3 kilómetros de la obra, equivalente al 30%, pero únicamente para pruebas y demostraciones, no para uso de pasajeros.

Tramo en pruebas para el Mundial

El segmento que se pondrá en operación será del centro comercial Citadel, en San Nicolás, al Parque Fundidora.

De los 9,607 elementos que conforman ambas líneas, ya se han construido 6,936, de acuerdo con la última actualización del proyecto.

El titular de Movilidad, Hernán Villarreal Rodríguez, aseguró que la obra cumple con todos los estándares de seguridad.

“Se siguen todos los protocolos, certificaciones internacionales, estamos en tiempo, pero sin apresuramientos, cumpliendo todas las normas. Esta obra estuvo planeada desde el principio en los tiempos que actualmente estamos trabajando, es decir, no estamos arriesgando ningún tema de seguridad”.

“Como se comentó aquí en la presentación, estamos muy por abajo de todas las incidencias de cualquier obra de este tipo de magnitud”.

Costo y financiamiento del proyecto

El costo estimado de la obra asciende a $37,000 millones de pesos, de los cuales $7,000 millones corresponden a la extensión hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

A esto se sumará la inversión privada en seis estaciones, ya que el contrato con Mota-Engil contempla solo 20 estaciones.

Villarreal indicó que la ley permite un sobrecosto de hasta 25%, aunque aseguró que están lejos de ese límite.

También señaló que los costos adicionales han sido del 7%, derivados de obras inducidas.

“Es el mismo costo que está contemplado desde el principio; sí ha habido algún adicional por el tema de horas inducidas, pero siempre muy por debajo de los límites que están por ley”.

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que se han reubicado 48 pluviales, 15 líneas de alta tensión, 15 ductos de Agua y Drenaje y 115 de telecomunicaciones.

Asimismo, el sistema contará con 1,621 columnas, de las cuales siete han sido demolidas por fallas constructivas, costo absorbido por la empresa.

Seguridad y accidentes registrados

Las autoridades aseguraron que la obra es segura, con cimentaciones profundas capaces de resistir fenómenos como huracanes.

Hasta el momento se han registrado seis percances, entre ellos la caída de capiteles y la explosión de una lámpara.

Actualmente, más de 5,000 trabajadores participan en la construcción, cifra que supera proyectos anteriores en el estado.

“Es la obra que ha empleado más trabajadores en todo el estado en la historia… más de 5,000 trabajadores actualmente elaborando”.

“No ha habido obra ni en la Macroplaza ni en el Atirantado, ni en la Línea 1 del Metro; nunca hubo más de 1,500 empleados”.

Extensiones futuras no serán en esta administración

El proyecto de ampliar el Metro hacia Juárez y Escobedo no se realizará en la actual administración, aunque permanece contemplado a largo plazo.

“No, ahorita no las tenemos contempladas; están dentro del plan de Metrorrey, pero ya tocará a otras administraciones”.

Metro en el Mundial será solo demostrativo

Un tramo de 11 kilómetros operará durante el Mundial únicamente para pruebas del monorriel, con seis vagones en circulación.

El acceso estará limitado a invitados y personal técnico, sin servicio al público general ni asistentes a los partidos.

“Sí quisiéramos que se vea el Metro… por eso es un tramo en pruebas, pero no hay problemas de movilidad rumbo al Mundial”.

El funcionario reiteró que la FIFA estaba informada de que el sistema no estaría listo para su uso durante el torneo.

Avance del metro

El gobierno de NL dio a conocer los avances de las Líneas 4 y 6 del Metro, así como los tiempos en que estarán totalmente terminadas También se afirmó que no hay riesgos para los pasajeros, pues se están cumpliendo con todos los procesos constructivos y protocolos de seguridad.

Avance de líneas 4 y 6 del Metro: 71% al estar construidos 6,936 de 9,607 elementos del proyecto.

Tramo a abrir para el Mundial: 30%, que son 11 kilómetros de 34.3 kilómetros de todas las líneas del metro.

No hay riesgos, afirman: se han registrado 6 incidentes de 6,936 elementos construidos como columnas, capiteles, trabes y estaciones

Fecha de conclusión de la obra: entre septiembre y octubre del 2027.

Costo del metro: $37,000 millones de pesos; más aparte, una inversión para seis de las 26 estaciones no rebasará un sobrecosto del 25% que marca la ley.

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