Activarán fondo para municipios por baja de recursos federales

El Estado trabaja con Hacienda para fortalecer el FEIEF y amortiguar la baja en participaciones, mientras rechaza adeudos con los municipios

Ante la disminución de las participaciones federales registrada durante el segundo trimestre de 2026, el Gobierno de Nuevo León informó que trabaja junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), con el objetivo de compensar la reducción de recursos que reciben los municipios.

La administración estatal explicó que esta medida fue acordada durante la más reciente reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

“Esta medida fue acordada en la última reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales a finales de junio y consiste en la implementación de un mecanismo financiero por parte del Gobierno Federal”, informaron las autoridades estatales.

El Estado recordó que durante el segundo trimestre de este año la Recaudación Federal Participable registró una disminución generalizada, lo que provocó una reducción automática en las participaciones destinadas a los estados y, en consecuencia, a los municipios del país.

A este escenario se suma que 2026 transcurre sin un presupuesto estatal aprobado, situación que, señaló el gobierno, representa un desafío adicional ante las condiciones económicas que impactan las transferencias federales.

Como parte del esquema acordado, el FEIEF será utilizado para compensar de manera automática la caída en los ingresos provenientes de la Federación, con el propósito de reducir el impacto financiero en las entidades y los gobiernos municipales.

El Gobierno de Nuevo León precisó que las 32 entidades federativas aceptaron participar en este mecanismo y notificaron formalmente su adhesión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que será la encargada de establecer las reglas de operación.

La liberación de los recursos,indicaron, dependerá de que el Comité Técnico del Fideicomiso del FEIEF ratifique los acuerdos alcanzados por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

“La entrega de recursos a los estados estará sujeta a que el Comité Técnico del Fideicomiso ratifique formalmente los acuerdos tomados por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, completando el proceso de recepción de cartas y la instrumentación del modelo financiero en las fechas programadas”.

El secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Ulises Carlín, explicó este lunes que la disminución observada en algunos recursos responde a una menor recaudación federal, lo que ha provocado una reducción en las participaciones que reciben tanto los estados como los municipios del país.

La postura del Gobierno estatal surge luego de que cerca de una veintena de alcaldes metropolitanos y rurales, encabezados por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acudieran el lunes al Palacio de Gobierno para exigir el pago inmediato de recursos que, aseguran, permanecen pendientes de entrega.

El gobierno estatal rechazó tener adeudos con los municipios de la entidad y precisó que las participaciones federales y estatales se han entregado de manera puntual y conforme a la ley.