Nuevo León

Viene otro frente frío y bajará temperaturas hasta un dígito

Protección Civil del Estado y los municipios activarán el Operativo Carrusel para atender a personas en situación vulnerable y en condición de calle

  • 26
  • Noviembre
    2025

Aun sin que termine de cruzar el frente frío número 16 por Nuevo León, Protección Civil del estado advirtió que un nuevo sistema invernal llegará de inmediato y provocará un descenso aún más marcado en las temperaturas, tanto en la zona metropolitana como en las áreas montañosas.

Durante el Nuevo León Informa realizado esta mañana en el Palacio de Gobierno, el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, explicó que el actual frente frío poco a poco se irá retirando, pero detrás viene otro sistema que hará que el termómetro descienda hasta un solo dígito en la Zona Metropolitana.

Mientras tanto, en zonas de mayor altitud, superiores a los mil 500 metros sobre el nivel del mar, como el municipio de Galeana, se prevé que el frío sea más intenso, alcanzando hasta los dos grados centígrados.

Ante estas condiciones, Protección Civil del Estado y los municipios activarán el Operativo Carrusel para atender a personas en situación vulnerable y en condición de calle, principalmente en el Área Metropolitana.

“Para los próximos días el Frente Frío número 16 va a ir saliendo poco a poco pero atrás viene otro frente frío que es el que va a marcar un mayor descenso y muy probablemente traiga algo de humedad pero va a traer mayor descenso en la temperatura que significa que muy probablemente para el Área Metropolitana temperaturas de un dígito en el cual se activa el protocolo del Operativo Carrusel con el estado y los municipios para obviamente la atención de las personas en condición de calle, por eso significa que para las zonas montañosas o las zonas altas de arriba de dos mil metros como Galena y otros sectores, vamos a tener temperaturas prácticamente llegando a los 2 o 4 grados”, explicó Cavazos Cavazos.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el frente frío número 17 se aproximará e ingresará al norte y noreste del país y se desplazará hacia el noreste y oriente del territorio nacional, interactuando con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, generando lluvias para Nuevo León.

Todas las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, añadió el SMN.


