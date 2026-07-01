Acumula desarrollador sampetrino 15 denuncias por fraude

La Fiscalía de Nuevo León investiga 15 denuncias contra José Manuel Mireles Verástegui, ya vinculado a proceso por un presunto fraude inmobiliario

El desarrollador inmobiliario sampetrino José Manuel Mireles Verástegui acumula 15 denuncias en su contra en la entidad; debido a esto, las autoridades lo han identificado como un "probable delincuente prolífico", informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

“Por ser parte de la política de persecución penal de la institución, se identificó a esta persona como probable delincuente prolífico al haberse identificado otras carpetas en donde también está señalado por fraude. Esas carpetas van a ser objeto de integración y eventualmente también de judicialización”, detalló el funcionario.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el caso penal que detonó las acciones en su contra fue un esquema de inversión fallido.

La víctima fue invitada a invertir en un desarrollo de lujo ubicado en Tulum por el empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, socio del ahora investigado.

Tras cinco años sin que la construcción en Tulum avanzara, Babb ofreció liquidar la obligación mediante la entrega de ocho departamentos dentro del proyecto turístico "Emma y Elissa", ubicado en Playa del Carmen, el cual era administrado por Mireles Verástegui.

La afectada firmó diversos contratos de compraventa con la promesa de recibir las propiedades. Sin embargo, la obra en Playa del Carmen nunca se concretó, lo que la llevó a interponer la denuncia formal tras entregar bienes y recursos.

Mireles Verástegui, a quien la Fiscalía identifica formalmente como José Manuel "N", fue detenido el pasado viernes por elementos ministeriales e internado de manera inicial en el Centro de Reinserción Social de Apodaca.

Tras celebrarse la audiencia de imputación, un juez de control lo vinculó a proceso penal, modificando la prisión preventiva por la medida cautelar de arraigo domiciliario.

“Los empresarios ofrecieron un proyecto inmobiliario que nunca fue desarrollado, pese a que la víctima entregó bienes y recursos como parte de la operación”, señaló públicamente Gabriel Garza Fernández, abogado de la parte denunciante.

Por su parte, el socio del imputado, Pedro Miguel Babb Villarreal, ha logrado evadir la reclusión. Babb continúa en libertad gracias a una suspensión definitiva concedida por una jueza federal con sede en Matamoros, Tamaulipas.

Dicha resolución constitucional mantiene congelada la orden de aprehensión en su contra mientras se resuelve de fondo su juicio de amparo.

El proceso judicial para ambos empresarios permanece abierto y bajo investigación.