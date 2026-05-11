Afectados de Creare Desarrollos llevan 3 años buscando justicia

A seis años de que comenzó el presunto megafraude inmobiliario de Creare Desarrollos, cientos de afectados continúan sin recuperar el dinero que entregaron para adquirir viviendas y departamentos en distintos desarrollos de Nuevo León.

Pese a las denuncias penales presentadas y a la detención del empresario César Alejandro Pérez Jiménez, señalado como principal responsable, las víctimas aseguran que hasta ahora no han recibido devoluciones, acuerdos ni soluciones concretas.

El fraude comenzó con preventas desde 2020

El caso salió públicamente a la luz el 24 de junio de 2023, cuando decenas de afectados realizaron una protesta sobre la Carretera Nacional; sin embargo, las operaciones inmobiliarias cuestionadas comenzaron desde 2020 mediante preventas de casas y departamentos.

Una de las afectadas, identificada como Isabel Hinojosa, relató que en agosto de 2020 entregó un enganche de $650,000 pesos para adquirir una vivienda valuada en $3.3 millones de pesos dentro del proyecto Fuentes de las Misiones, ubicado en Santiago, Nuevo León.

La afectada explicó que el dinero correspondía a años de ahorro para adquirir una vivienda para ella y sus hijas, sin imaginar que terminaría envuelta en un presunto fraude.

“Yo compré una casa en Fuentes de las Misiones, la cual nunca se construyó, tampoco hubo ningún avance de obra, y además de eso, el terreno que a mí me vendieron donde iba a estar mi casa, se vendió a otra persona”, señaló.

Hinojosa aseguró que incluso logró que Pérez Jiménez firmara un compromiso de devolución del dinero; sin embargo, nunca recibió el reembolso.

Afectados denuncian falta de avances judiciales

La entrevistada forma parte del colectivo “Afectados Creare”, integrado por aproximadamente 140 personas que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Según los afectados, ninguno ha recuperado recursos, propiedades ni anticipos entregados a la desarrolladora.

“No, a ninguno se nos ha regresado nada; hemos gastado mucho y nos hemos desgastado personalmente y ni casa, ni terreno, ni negociación, ni devolución del anticipo, nada nos han dado”, afirmó.

Abogados y víctimas estiman que el caso podría involucrar hasta 1,200 afectados y un daño económico cercano a $1,000 millones de pesos.

Hasta octubre de 2023, la Fiscalía estatal contabilizaba 177 denuncias por un monto aproximado de $180 millones de pesos.

Desarrollos señalados y presuntas irregularidades

Los proyectos vinculados al caso incluyen:

Fuentes de las Misiones

Lomas de las Misiones

Lomas del Barro

Dalia

Los Vientos

Privadas del Bosque

Aldea Sur

Conforme avanzaron las investigaciones periodísticas y las denuncias, surgieron señalamientos relacionados con presuntas ventas múltiples de terrenos y viviendas, además de desarrollos que no contaban con la totalidad de permisos o cuyos terrenos no pertenecían a la empresa.

Algunas víctimas incluso habrían entregado hasta $7 millones de pesos por la compra de dos propiedades.

Detenido, pero sin resolución para las víctimas

César Alejandro Pérez Jiménez fue detenido por primera vez el 23 de septiembre de 2023, aunque inicialmente enfrentó el proceso en libertad.

Posteriormente, el 27 de diciembre del mismo año, fue reaprehendido e internado en un reclusorio estatal tras ausentarse de audiencias judiciales.

No obstante, los afectados aseguran que el proceso legal continúa sin avances significativos y que, a casi tres años de su encarcelamiento, siguen sin recibir reparación económica.

Comentarios