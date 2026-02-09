Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
perros_robots_guadalupe_5cf849f9a5
Nuevo León

Adquiere Guadalupe perros robots para reforzar seguridad

Los robots reducen riesgos en operativos y protegen a los policías, utilizándose en patrullaje, detección de amenazas y emergencias

  • 09
  • Febrero
    2026

Tras la muerte de varios policías en el cumplimiento de su deber durante 2025, el gobierno de Guadalupe decidió reforzar su estrategia de seguridad mediante la adquisición de tecnología especializada para reducir los riesgos en operativos de alto impacto. 

El municipio adquirió cuatro perros robots que estarán conectados al sistema del C4 y serán operados por personal de la corporación policiaca, con el fin de proteger la integridad de los elementos durante intervenciones de alto riesgo. 

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que la decisión se tomó luego de los fallecimientos registrados el año pasado, por lo que se optó por invertir en innovación tecnológica que permita minimizar la exposición directa de los policías. 

La compra de los equipos representó una inversión de dos millones de pesos. 

perros-robots.jpeg

“El año pasado murieron elementos de la policía de Guadalupe realizando su labor”, expresó García García. 

“Alguien que sale a delinquir lo hace en los lugares más ocultos y le preguntaba yo al secretario (de Seguridad) Favela que cómo se arriesgaban nuestros policías, cómo cuidamos a nuestros policías, que no existan víctimas paralelas, y la respuesta fue temas de innovación e ingeniería”, agregó. 

Los robots, denominados División K9X, cuentan con un diseño especial para apoyar las labores de seguridad pública, ya que pueden adaptarse a distintos entornos y atender situaciones que van desde patrullajes en zonas urbanas hasta la detección de amenazas y la atención de emergencias, gracias a su tamaño y capacidad de movilidad. 

Alfredo Favela Pacheco, secretario de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe, destacó que estos equipos permitirán reducir la exposición de los elementos humanos en operativos peligrosos.

“Antes de exponer a un elemento, entra en acción uno de nuestros K9X, nuestro perro robot táctico. Esta plataforma robótica puede ingresar a bodegas, muebles, espacios confinados o zonas reducidas, lugares abiertos pero peligrosos”, explicó. 

El alcalde indicó que los perros robots también serán de gran utilidad durante eventos de gran afluencia, como el Mundial de Futbol, en el que se espera la llegada de miles de visitantes.

Señaló que estos equipos podrán ingresar, vigilar e incluso detectar amenazas en espacios con aglomeraciones, como los estadios. 

Actualmente, la Policía de Guadalupe cuenta, además de estos cuatro perros robots, con drones, 140 unidades nuevas y una fuerza operativa cercana a los 950 policías.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26041773005974_ca71c92e6f
Estalla violencia en protesta antigubernamental en Albania
Whats_App_Image_2026_02_10_at_5_31_13_PM_335d31236f
Reabren 4 Waldo’s en Cajeme tras cumplir medidas de seguridad
IMG_7981_98407d1e2a
Propone Manolo filtros a candidatos por seguridad
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041773005974_ca71c92e6f
Estalla violencia en protesta antigubernamental en Albania
deportes_drake_maye_def8aafa42
Drake Maye no planea operarse el hombro por molestias
inter_petroleras_c22be6d187
Suaviza EUA restricciones para que petroleras operen en Venezuela
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×