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Tamaulipas

Refuerza Tamaulipas seguridad por drones en delitos

Adquiere inhibidores de drones y vehículos blindados para la Guardia Estatal, priorizando la zona norte y la franja ribereña

  • 14
  • Abril
    2026

Ante el incremento en el uso de drones en actividades delictivas, el gobierno de Tamaulipas anunció una serie de acciones para fortalecer la seguridad, entre ellas la adquisición de más inhibidores de estos dispositivos, principalmente para proteger a elementos de la Guardia Estatal en la zona norte y la franja ribereña. 

Durante su comparecencia ante el Congreso local, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció que el equipo con el que actualmente cuentan es insuficiente para garantizar la seguridad del personal desplegado en estas regiones, donde se han registrado diversos incidentes. 

El funcionario explicó que, además de reforzar el equipamiento, se trabaja en la capacitación especializada de los elementos, particularmente en el manejo de explosivos, con el objetivo de que puedan responder de manera adecuada ante situaciones de alto riesgo. 

Como parte del fortalecimiento operativo, adelantó que está por concretarse la adquisición de 13 vehículos blindados con recursos federales, así como la gestión ante la Secretaría de la Defensa Nacional para obtener armamento y municiones más modernas, proceso que podría concluir a mediados de este año. 

A estas acciones se suma la incorporación de aproximadamente 30 nuevas patrullas destinadas a la Guardia Estatal y Tránsito, además de la modernización de la red de comunicaciones, la cual ya cuenta con 25 estaciones instaladas en distintos puntos del estado, permitiendo patrullajes constantes en tramos de hasta 50 kilómetros. 

En materia de inversión, Pancardo Escudero destacó que se han destinado más de $567 millones de pesos en infraestructura, equipamiento y tecnología, con el fin de mejorar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad. 

Asimismo, informó que se han realizado 217 Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, además de operativos que han derivado en el aseguramiento de armas, equipo táctico, vehículos y sustancias ilícitas, así como la liberación de personas. 

Finalmente, el secretario subrayó que también se han fortalecido áreas como la atención a la violencia de género, la ciberseguridad y la prevención social, además de impulsar mejoras en el sistema penitenciario enfocadas en la reinserción social y el respeto a los derechos humanos. 

Estrategia Estatal

-Gobierno de Tamaulipas ampliará uso de inhibidores de señal
-Prioridad en zona norte y franja ribereña
-Se fortalecerá a la Guardia Estatal con vehículos blindados y patrullas
-Capacitación especializada en manejo de explosivos
-Inversión superior a $567 millones de pesos en seguridad
-Modernización de red de comunicación con estaciones estratégicas
-Coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional para armamento y equipo
-Refuerzo en ciberseguridad, prevención del delito y sistema penitenciario


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