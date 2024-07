Advierte Pro-Montaña sobre más deslaves en Chipinque

“Lo que estamos viendo es nada más la punta del iceberg de lo que es la montaña en lo que respecta a Chipinque porque es una infraestructura no atendida desde hace muchos años y no es propia del parque, sino que es extensiva a toda la zona de la montaña”

“No hemos visto que los diputados federales gestionen recursos a favor de la montaña, que en los lemas de campaña no se tocó el tema de la montaña para modernizar lo que se requiera, a lo que me refiero es que la infraestructura en general de la montaña, no solo de Chipinque, está colgada de alfileres”, advirtió