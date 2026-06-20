Las autoridades señalaron que la prioridad es brindar la tradicional hospitalidad regiomontana y una movilidad eficiente para que los visitantes disfruten

Inicio / Nuevo León / Agilizan movilidad de afición de Japón y Túnez rumbo al estadio

Con la mira puesta en el histórico partido número 1,000, la Secretaría de Movilidad de Nuevo León informó que mantiene un despliegue operativo de acompañamiento y asesoría vial a través de rutas dedicadas para la fiesta mundialista.

Desde el momento en que los aficionados nacionales y extranjeros, entre ellos los de Japón y Túnez, aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la dependencia ofrece orientación para conectar directamente con el epicentro del Mundial Más Norteño de la historia.

Las autoridades señalaron que la prioridad es brindar la tradicional hospitalidad regiomontana y una movilidad eficiente para que los visitantes disfruten la fiesta del futbol desde el primer minuto.

A las 22:00 horas, el Estadio Monterrey será el escenario del histórico partido número 1,000 en la historia de la Copa del Mundo.

De acuerdo con las autoridades, este vibrante encuentro entre Japón y Túnez no solo encenderá la máxima fiesta del futbol, sino que dejará una huella imborrable en la memoria de la entidad y en los anales del balompié mundial.