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Agilizan movilidad de afición de Japón y Túnez rumbo al estadio

Las autoridades señalaron que la prioridad es brindar la tradicional hospitalidad regiomontana y una movilidad eficiente para que los visitantes disfruten

Por Vanessa Aguilar | 20 Junio 2026

Con la mira puesta en el histórico partido número 1,000, la Secretaría de Movilidad de Nuevo León informó que mantiene un despliegue operativo de acompañamiento y asesoría vial a través de rutas dedicadas para la fiesta mundialista.

Desde el momento en que los aficionados nacionales y extranjeros, entre ellos los de Japón y Túnez, aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la dependencia ofrece orientación para conectar directamente con el epicentro del Mundial Más Norteño de la historia. 

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Las autoridades señalaron que la prioridad es brindar la tradicional hospitalidad regiomontana y una movilidad eficiente para que los visitantes disfruten la fiesta del futbol desde el primer minuto.

A las 22:00 horas, el Estadio Monterrey será el escenario del histórico partido número 1,000 en la historia de la Copa del Mundo. 

De acuerdo con las autoridades, este vibrante encuentro entre Japón y Túnez no solo encenderá la máxima fiesta del futbol, sino que dejará una huella imborrable en la memoria de la entidad y en los anales del balompié mundial.

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