Ahora sí hubo debate; Nava y Castillo se tunden

A una semana de iniciados los debates entre candidatos locales de Nuevo León, finalmente tuvo lugar un encuentro que le puso candor y sabor al foro de encuentros: el debate entre candidaturas de Santa Catarina.

Se trata del primer debate entre quienes buscan gobernar una alcaldía metropolitana para los siguientes tres años, y fueron los candidatos de Héctor Castillo, de la alianza PAN-PRI y PRD, y Jesús Nava de Movimiento Ciudadano quienes aprovecharon cada intervención que tenían para tundirse uno a otro.

Estos dos candidatos, quienes son los punteros para ganar la alcaldía de Santa Catarina, no dejaron de señalar los actos de corrupción que presuntamente se cometieron en sus respectivos gobiernos municipales.

“Hay gobiernos que te van a decir que ‘cambiaron’ todas las luminarias, pero no te van a decir a qué costo, vamos viendo prensas locales donde la compra de estas luminarias fue un sobre costo de un 47%, también nos encontramos que en Santa Catarina para cambiar la luminaria te piden el CURP, el INE”, dijo Héctor Castillo.

Por su parte, Nava contraatacó y aseguró que él sí trabajó para cambiar las luminarias, a comparación de Castillo, a quien acusó de traicionar a su mismo partido al unirse con el PRI.

“No le creo, no le creo absolutamente nada al candidato del PRIAN, para empezar, está leyendo todo lo que le escribió su patrón Víctor Pérez… nosotros cambiamos las 24 mil luminarias… me querían obligar a mí al cabildo a hacer un contrato como el de su patrón Víctor Pérez de miles y millones de pesos por más de 10 años y eso no lo hicimos nosotros”, dijo Nava.

En el debate también se encontraban los candidatos Luis Martínez de VIDA, Juan Rodríguez del PES, Roberto Espinoza de Morena, Claudia Garza del Partido del Trabajo y Ana Noriega del Partido Verde.

En el canal oficial del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León (IEEPCNL) el debate fue seguido en tiempo real por 1,500 espectadores, cifra récord en la transmisión de un evento de este tipo organizado por el árbitro electoral durante la actual contienda electoral.

Los usuarios, y además seguidores de cada uno de los candidatos punteros, aprovecharon el espacio de comentarios en el streaming para manifestar su apoyo a uno y otro candidato.

