Alarma video sobre Distrito Tec; vecinos temen ‘reubicación’

Un video tomado por un estudiante de arquitectura del Tec y que luego fue subido a redes, está generando fuerte polémica, pues muestra que en clase se revisaba una presentación que apuntaría a que entre los objetivos del llamado “Distrito Tec” esté la progresiva reubicación de los vecinos de antaño de la zona Contry, para convertir al polígono en uno “exclusivo” para estudiantes, maestros y trabajadores de dicha universidad.

El video ha generado una ola de preocupación entre vecinos de la zona sur de Monterrey, que temen que el proyecto del Distrito Tec tenga efectivamente la intención velada de sacarlos de sus colonias, y que además en el lugar domine la vivienda vertical.

Esto último, porque algunos de ellos afirman que, además de la existencia del video, se han acercado desarrolladores a buscar comprarles sus casas. El video dataría del 2019, y fue subido a Tiktok por un estudiante cuya cuenta es @danielseves, aunque después fue borrado y hoy ya no está; sin embargo, alguien lo bajó y compartió antes de que desapareciera.

El video muestra una presentación sobre el Distrito Tec que se le hace a estudiantes en un salón de clases, pero no queda claro si la presentación viene de la misma institución, si la hace un maestro, o si es un ejercicio de los propios estudiantes.

Sin embargo, sí resulta muy inquietante uno de los “bullets” que incluye dicha presentación, donde se expone la “meta” de sacar de la zona a los vecinos.

“Definición de las metas. Específico: Reubicar a las personas que viven en el Distrito Tec para que este sea exclusivamente de estudiantes, maestros y trabajadores del Tec de Monterrey”, indica la presentación que los vecinos han difundido.

Incluso, el joven que subió el video a la cuenta @danielseves comenta en su publicación lo siguiente: “Qpd con las cosas whitexicans del Tec”.

Por lo pronto, el video ha generado psicosis entre algunos vecinos, que temen que el proyecto urbanístico del Tecnológico de Monterrey tenga como finalidad obligarlos a que quienes tienen años viviendo en ese sector se vean orillados a dejar sus viviendas o a venderlas.

Incluso los vecinos dijeron a El Horizonte que eso se contrapone con lo que expertos en urbanismo recomiendan acerca de que debe mejorarse la calidad de vida de los habitantes.

El vecino Justo Elorduy denunció que el plan ya inició con el cambio de uso de suelo.

“Si se ve en papel todo suena muy bonito, pero se empieza a ver en base a manipulación, zonificación de cambios de uso de suelo, empiezan a meter usos mixtos, pues la idea no es que haya casas, es de que empiece a ver desarrollos verticales. Y ¿qué es lo que va a suceder?

“Empezar a desplazar a los vecinos de abolengo, a los antiguos, y empezar a meter construcciones nuevas bajo ese pretexto, que es mejorar la imagen de la zona, del Distrito Tec”, dijo Elorduy.

Yolanda Rodríguez, vecina de la colonia Narvarte, vive en la zona desde que nació, hace 67 años, y advirtió que ella no se irá.

“Pero, ¿por qué te van a quitar? Si uno aquí nació, tienes tu casa y todo. No, yo no me voy, yo estoy aquí desde que era puro lodo, monte, apenas estaban poniendo el Tec”, sentenció.

“Toda la vida aquí. Por ¿qué te van a quitar? ¿Por qué te van a quitar? Pues no”, expuso.

