Alcaldes corregirán ‘callecitas’ de San Pedro y Monterrey

Ni Mauricio Fernández ni Adrián de la Garza quieren dejar así las ‘callecitas’ que les heredaron los anteriores alcaldes Miguel Treviño y Luis Donaldo Colosio.

En respuesta a las investigaciones periodísticas de El Horizonte, ambos ediles señalaron que las remodelaciones que pretenden ser vanguardistas, pero estuvieron mal ejecutadas, ocasionaron nuevos problemas que pueden ser graves, como estorbar a los bomberos para atender emergencias.

Por lo mismo, ambos munícipes anunciaron que se comprometen a arreglar el problema mediante adecuaciones a la infraestructura vial y peatonal, en especial con el retiro de algunos bolardos, o postes, que impiden que vehículos grandes den la vuelta. Sin embargo, estiman que los planes correctivos podrían quedar ejecutados en más de un año.

Aclaran también que los ajustes serán sin afectar el beneficio que las banquetas amplias dan a los peatones, pues sólo implementarán medidas para “ensanchar el espacio” de maniobra en estas vialidades, principalmente retirando bolardos, con el objetivo de que los camiones de servicios, como el de la basura y el de bomberos, puedan dar vuelta con facilidad.

En esto coincidieron los ediles de San Pedro y Monterrey, Mauricio Fernández Garza y Adrián de la Garza Santos.

El Horizonte dio a conocer esta semana que el pretendido vanguardismo con el que diseñaron la remodelación de zonas como Casco Urbano, Centrito Valle y Centro de Monterrey, estuvo mal aplicado, pues generó obstáculos a camiones que brindan servicios y atienden emergencias.

Entrevistado por este medio, el alcalde sampetrino, Mauricio Fernández Garza, detalló que por ley las obras públicas no se pueden modificar antes de haber cumplido un año de ser construidas, por lo que dijo que su administración aguardará ese tiempo. No obstante, dijo que en los casos en los que los bolardos son un obstáculo identificado que compromete el salvamento de vidas, la administración que encabeza ya trabaja en retirarlos.

“Ninguna obra pública se puede tocar antes de un año de que fue hecha, así es la ley, entonces yo no puedo mover nada si no pasa un año de haberla hecho. Yo pienso quitar muchísimos bolardos, que además de que no sirven están espantosos”, explicó Fernández.

Y apuntó que ya se trabaja en coordinación con los cuerpos de rescate y seguridad para retirar aquellas adecuaciones que podrían causar un inconveniente a la hora de acudir a una emergencia.

“Ya se habló con bomberos, policías y demás, y donde hay tanto en Centrito como en el Casco, lugares que había bolardos que estorbaban las vueltas, esos sí se están quitando, pero es por el tema de movilidad y de seguridad, pero nada más esos, no todos los demás”, indicó Fernández.

También el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, comentó que su equipo ya tiene un acercamiento con el cuerpo de Bomberos de Nuevo León a fin de escuchar y atender la inquietud basada en pruebas, como lo son las eventualidades en las que la máquina de bomberos no ha podido pasar con facilidad, y sí con maniobras que quitan tiempo que vale vidas, por las callecitas a fin de atender casos de emergencia.

Y recalcó que enfáticamente que la escucha activa a los apagafuegos no significa echar abajo el proyecto pro peatonal en la capital de Nuevo León.

“Hay que respetar, por supuesto, todas las zonas peatonales, con darles seguridad, pero no en la proporción que se tomó en su momento, para poderle dar fluidez e integridad a los carriles que se limitaron con la colocación de estos bolardos”, sentenció De la Garza.

Por ello, explicó que la medida a seguir es quitar bolardos para reponer espacio a las calles en todos aquellos casos que se amerite, y advirtió que de haber elementos pediría fincar responsabilidades a los responsables.

E incluso dijo que como parte del proyecto de reponer accesibilidad a camiones de bomberos en zonas peatonales recién remodeladas no solo se aplicará en el Centro de Monterrey, también en otras vialidades del municipio como en las de la zona poniente en Ciudad Solidaridad, en donde también la anterior administración comenzó a implementar.

“Ya se ha estado construyendo en partes el estudio, por ejemplo, les puedo adelantar que en el área de la avenida Luis Donaldo Colosio se estuvieron instalando estos bolardos. El estudio lo que nos da es que hay que retirarlos porque la vialidad está comprimida y el uso que se les da a los bolardos no lo justifica”, subrayó De la Garza.

Comentarios