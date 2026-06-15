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Nuevo León

Alertan por lluvias fuertes en gran parte de Nuevo León

Ante este panorama, Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas

  • 15
  • Junio
    2026

Las lluvias de moderadas a fuertes continuarán registrándose durante la tarde y noche de este lunes en la Zona Metropolitana de Monterrey y en diversas regiones de Nuevo León, informó Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia estatal, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones.

Persistirá alta probabilidad de lluvia en varias regiones

La probabilidad de lluvia es del 70 por ciento para la Zona Metropolitana de Monterrey, especialmente para el municipio de Monterrey. El mismo porcentaje se mantiene para las regiones Oriente, Sur y Montañosa del estado.

En tanto, para las regiones Norte y Citrícola se prevé una probabilidad de precipitación del 80 por ciento.

Las autoridades señalaron que las lluvias podrían extenderse gradualmente durante la noche de manera generalizada en gran parte del territorio estatal, generando condiciones de riesgo en vialidades y zonas de escurrimiento.

Protección Civil emite recomendaciones ante condiciones de riesgo

Ante este panorama, Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, conducir con extrema precaución y evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, debido al riesgo que representan las crecidas repentinas.

Asimismo, se pidió reportar cualquier situación de emergencia a los números de auxilio y atender las indicaciones de las autoridades para prevenir incidentes relacionados con las lluvias.


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