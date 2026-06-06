Alertan por dos sistemas con potencial ciclónico en el Pacífico

Dos zonas de baja presión en el océano Pacífico mantienen potencial para evolucionar a ciclones tropicales durante las próximas 48 horas, situación que podría intensificar las lluvias en diversas regiones del país a partir de este domingo y durante los primeros días de la próxima semana.

Uno de los sistemas presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 70 por ciento y se localiza aproximadamente a 300 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El segundo fenómeno registra una probabilidad cercana al 50 por ciento y se ubica a unos 535 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en Chiapas.

Prevén lluvias torrenciales en el sur del país

Las condiciones atmosféricas estarán favorecidas por la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso constante de humedad hacia el occidente, sur y sureste de México.

De consolidarse el desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur, se esperan lluvias intensas a torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Además, se pronostican acumulados de entre 75 y 150 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con precipitaciones localmente intensas en algunas regiones.

Persistirá temporal de lluvias en gran parte del país

El pronóstico también contempla lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero.

En Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Campeche se prevén precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Mientras tanto, Zacatecas, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos, y en Sonora, Sinaloa y Durango podrían presentarse lluvias aisladas.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de deslaves, inundaciones, crecida de ríos y arroyos, así como reducción de visibilidad en carreteras.

Oleaje elevado y fuertes rachas de viento

Las condiciones marítimas también se verán afectadas por el incremento del oleaje. Se esperan alturas de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En la costa occidental de Baja California se prevé un comportamiento similar, mientras que en Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo las olas podrían alcanzar entre uno y dos metros de altura.

En cuanto al viento, se pronostican rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, así como tolvaneras en zonas de Baja California, Sonora y Durango.

Continúa la onda de calor

A pesar del temporal de lluvias, la onda de calor persistirá en amplias regiones del país, especialmente en estados del noroeste y occidente.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Asimismo, se esperan valores de entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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