Altas temperaturas incrementan la violencia en casa

Actualmente en Nuevo León ya se registran altas temperaturas, y según pronósticos, a la vuelta de la esquina se encuentran termómetros que marcarán más de 40 grados.

En entrevista para INFO7, la psicóloga Alicia Villanueva, declaró que, estas temperaturas disparan la violencia en casa.

“Si aumenta más de la temperatura corporal, es decir, más de 36 o 37 grados y nuestra temperatura de la piel es medio grado menor, entonces si aumenta si estamos ahorita como a 40 grados o más de 40 grados.

"Es muy probable que eso influya también para que nuestro estado de ánimo cambie, entonces entre ellos estar más estresados, que tengamos más ansiedad y entre ellas que el enojo no lo sepamos manejar”, dijo.

Villanueva, aseguró que según estadísticas, en el mes de julio que es temporada de verano, este indicador se eleva.

“Lo que influye es que están las familias reunidas, por ejemplo si vemos julio, son periodos de vacaciones largos, entonces entre la dinámica familiar que a veces no es muy saludable, entre que empiezan los gritos, que están los niños en casa … También se añade aquí la cuestión de las bebidas alcohólicas, muchas veces para mitigar el calor, las personas recurren a bebidas alcohólicas, eso hace que se altere más el sistema nervioso, la gente se altere también más y actúe más agresiva”, agregó.

Y los cortes de agua también influyen.

“Ese es un factor detonante para que la gente se sienta más estresada porque no tienen ropa limpia, porque no está fresca y no se pudo bañar o porque no pudo realizar ciertas tareas”, expuso.

La solución a ello, es la terapia.

