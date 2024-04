Amenazan organismos con paro de labores sino reciben recursos

El Poder Legislativo, el Judicial y otros organismos autónomos amenazaron con un paro de labores si el Ejecutivo no deposita en su totalidad los fondos para su correcto funcionamiento.

Durante una rueda de prensa en donde se presentaron los titulares de estos organismos señalaron que el gobierno del Estado aún tiene pendiente depositar entre el 30% y 40% de los recursos, por lo cual no han podido concretar el pago de sus trabajadores.

“Los recursos faltantes el 30% o el 40% que nos hace falta a todos, necesitamos que se nos deposite urgentemente porque si no se deposita lo que les puedo decir es que a partir del lunes próximo seguramente no vamos a poder estar brindando los servicios públicos que los ciudadanos se merecen y necesitan.

“Porque no va a estar en nuestro poder decidir si nos cortan la luz o no, porque la cortan de inmediato, porque si no pagamos la renta de algún lugar van a empezar procesos jurídicos para desalojarnos, si no tenemos gasolinas para que los funcionarios de todas las dependencias que hacen trabajo, nos e van a poder llevar a cabo esos trabajos”, dijo el presidente del Poder Judicial Arturo Salinas.

Además de Salinas, en la rueda de prensa también estuvieron presentes el presidente del Legislativo, Ricardo Canavati, también el encargado de despacho de la Fiscalía Pedro Arce Jardón, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Susana Méndez, el encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado, Alejandro Reynoso y Brenda González quien es la presidenta de INFO Nuevo León.

