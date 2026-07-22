ANSPAC Cemex celebra su informe anual con resultados históricos

Las actividades se llevaron a cabo en 15 ciudades de 11 estados del país, ampliando su alcance y fortaleciendo su presencia en las comunidades donde operan

Cemex, a través de su programa ANSPAC Cemex, celebró la primera edición presencial de su informe anual, un encuentro que reunió a colaboradores, animadores voluntarios y representantes, para compartir los principales resultados alcanzados durante el ciclo escolar 2025-2026 y reconocer el trabajo de quienes hacen posible esta alianza.

Durante este periodo, cerca de 12,000 personas participaron en los programas de formación personal impulsados por la alianza ANSPAC Cemex, gracias al apoyo de más de 500 animadoras y animadores voluntarios.

Las actividades se llevaron a cabo en 15 ciudades de 11 estados del país, ampliando su alcance y fortaleciendo su presencia en las comunidades donde la empresa tiene operación.

Los resultados también reflejan el crecimiento sostenido de esta iniciativa. En los últimos dos años, el número de grupos de asistentes aumentó de 338 a 505, mientras que la participación de jóvenes creció cerca de 26% y la de mujeres 36%, consolidando un modelo de formación que promueve el aprendizaje, la reflexión personal y el fortalecimiento de habilidades para la vida.

“Durante muchos años hemos trabajado junto con ANSPAC con la convicción de que el desarrollo de las personas genera cambios positivos que trascienden generaciones. Los resultados de este ciclo reflejan el compromiso de quienes dedican tiempo, esfuerzo y conocimiento para acompañar a otros en su crecimiento personal”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Con una colaboración de 39 años, la alianza ANSPAC Cemex ha acercado programas de desarrollo integral a mujeres, jóvenes, niñas, niños y colaboradores de la empresa, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social en las comunidades donde la compañía tiene presencia.

En el marco de su 120 aniversario, Cemex reafirma su compromiso de seguir construyendo soluciones y calidad a través de iniciativas que impulsan el desarrollo de las personas y generan un impacto positivo en las comunidades donde opera.