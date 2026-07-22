Confusión por cambio de circulación en Pedro Infante crea choques

Durante varios años, la avenida Pedro Infante operó con dos carriles de circulación hacia la parte alta del cerro y un carril de descenso

Automovilistas que circulan sobre la zona de Cumbres alertaron sobre la confusión que ha generado el cambio en la circulación de la avenida Pedro Infante, situación que, aseguran, ya ha provocado varios accidentes y representa un riesgo para quienes transitan diariamente por la zona.

Durante varios años, la avenida Pedro Infante operó con dos carriles de circulación hacia la parte alta del cerro y un carril de descenso.

Sin embargo, debido a la construcción de una nueva vialidad paralela que conectará con el sector, la circulación fue modificada y actualmente los tres carriles de Pedro Infante quedaron habilitados únicamente en sentido de descenso, incluso con la señalización horizontal ya pintada con flechas en esa dirección.

De acuerdo con el reporte brindado por un ciudadano que circula diariamente por esta zona, la nueva vialidad que absorberá el flujo vehicular de ascenso aún no ha sido abierta, por lo que el cambio anticipado en la señalización ha generado desconcierto entre los automovilistas, derivando en choques, debido a que, como la señalización de descenso abarca los tres carriles, los automóviles que van de subida salen por sorpresa, generando el impacto.

Se señala que la problemática se presenta en un punto de alta afluencia vehicular, debido a la cercanía de diversos colegios que se ubican en el cruce de Pedro Infante con Richard E. Byrd.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades de Monterrey mayor presencia de elementos de Tránsito y/o la colocación de señalización temporal más visible y clara, mientras entra en operación la nueva vialidad, con el fin de evitar que ocurra un accidente de mayor intensidad.