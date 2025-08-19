Cerrar X
Nuevo León

Anuncia AyD cortes de agua en varias colonia de Juárez

Debido a la complejidad de las maniobras de reparación en una obra tan grande, se espera que el servicio esté suspendido por al menos ocho horas

  • 19
  • Agosto
    2025

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey anunció que durante la noche y madrugada de este martes 19 de agosto, varias colonias del municipio de Juárez no contarán con servicio.

Esto se debe a que la paraestatal reparará una tubería de agua potable de 18 pulgadas, la cual habrá sido dañada por un contratista externo a la altura de la colonia Ciudadela, en el citado municipio.

Las colonias afectadas son las siguientes:

