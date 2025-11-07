Anuncia Fomerrey descuentos y bonificaciones por El Buen Fin

Por octavo año consecutivo, Fomerrey se suma a El Buen Fin con una serie de descuentos, bonificaciones, condonaciones y promociones para quienes tengan un crédito de lote o vivienda con el organismo, un adeudo por algún trámite, o deseen adquirir un predio.

En la sesión de Nuevo León Informa, el director, Eugenio Montiel Amoroso, dijo que están listos para recibir a quienes deseen aprovechar el fin de semana más barato del año, del 13 al 17 de noviembre.

Así que se pueden beneficiar quienes estén por terminar un lote o vivienda, deseen mejores condiciones de pago, poner al corriente el crédito, actualizar su titularidad o contratar una vivienda propia.

De este modo, dijo, se ayuda a las familias a resolver un problema económico o patrimonial.

En la primera mitad de la actual administración estatal, en El Buen Fin se han beneficiado al menos 7,500 familias, con 8,000 promociones y 1,200 familias pudieron liquidar sus viviendas o lotes.

El funcionario dijo que para la edición del 2025 se les han enviado invitaciones a cerca de 20,000 usuarios, 9,400 familias y a habitantes de 187 fraccionamientos.

Habrá 7 promociones como peso por peso, 2x1, liquidación total, reestructura, contratación, traspasos y programa de lealtad. Por ejemplo, para los usuarios que están al corriente, por cada peso que abone, Fomerrey le bonificará una cantidad igual.

Pero, por ejemplo, si viven en los sectores Hacienda San Miguel y Cerro Verde o en los barrios Sinaloa y Sonora de "Nuevo León, Estado de Progreso”, que tengan más de tres mensualidades vencidas, se les bonificará el 50 por ciento del monto abonado.

