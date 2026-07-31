Hugo Broos dejó de ser oficialmente el director técnico de la selección de Sudáfrica tras más de cuatro años al frente del equipo nacional

Inicio / Deportes / Sudáfrica anuncia la salida de su DT tras Mundial 2026

La selección de Sudáfrica confirmó este viernes la salida de Hugo Broos como director técnico del equipo nacional, poniendo fin a una gestión que devolvió a los Bafana Bafana a una Copa del Mundo y los llevó a firmar la mejor actuación mundialista de su historia.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la selección sudafricana agradeció al estratega belga de 74 años por su trabajo al frente del combinado nacional.

“Queremos extenderte nuestro más profundo y sincero agradecimiento por todo lo que has invertido en el futbol sudafricano”, expresó el equipo en su despedida.

Broos asumió el cargo en mayo de 2021 con la misión de reconstruir una selección que llevaba años alejada de los grandes escenarios internacionales.

Thank You, Coach Hugo Broos. A Grateful Nation Salutes You. 🇿🇦💚💛⚽️

​Coach, ​today, as you step down from your role as Head Coach of Bafana Bafana, we want to pause and extend our deepest, most heartfelt gratitude for everything you have poured into South African football. pic.twitter.com/FqdWFQcnV3 — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 31, 2026

Bajo su dirección, Sudáfrica consiguió clasificarse nuevamente a una Copa del Mundo, algo que no lograba desde el torneo celebrado en su propio país en 2010.

Su trabajo encontró recompensa en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde los africanos protagonizaron una actuación histórica.

La mejor participación de los Bafana Bafana

Sudáfrica logró avanzar por primera vez a una ronda eliminatoria mundialista tras finalizar en el segundo lugar del Grupo A.

Los Bafana Bafana terminaron por detrás de México y por delante de República Checa y Corea del Sur, resultado que les permitió superar la fase de grupos por primera vez.

Su camino terminó en la primera ronda de eliminación directa, donde fueron derrotados por Canadá por marcador de 1-0.

A pesar de la eliminación, el torneo quedó marcado como el mejor desempeño de la selección sudafricana en una Copa del Mundo.

Podría seguir ligado a la federación

Durante las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible destitución del entrenador, aunque la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA) negó públicamente esos rumores.

Finalmente, la salida se produjo por acuerdo entre ambas partes.

De acuerdo con fuentes de la federación sudafricana, existe la intención de mantener a Broos dentro de la estructura del futbol nacional.

"Hugo puede seguir trabajando con el equipo nacional, pero en una función diferente", señaló un representante de la SAFA.

El propio entrenador reveló a medios belgas que el presidente de la federación, Danny Jordaan, le propuso continuar como asesor o en un cargo similar.

Tras confirmarse la salida de Broos, comenzaron a surgir nombres para ocupar el banquillo sudafricano.

Uno de los candidatos con más fuerza es Pitso Mosimane, quien ya dirigió a la selección entre 2010 y 2012 y cuenta con una amplia trayectoria en el futbol africano.

Por ahora, la federación no ha anunciado quién tomará las riendas del equipo para el próximo proceso internacional.