Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd

Con una inversión superior a los $3,000 millones de dólares, el gobierno de Nuevo León anunció tres proyectos del Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM) que abarcan desarrollos inmobiliarios y comerciales.

Los proyectos incluyen el Centro Urbano Norte (Canadá City Center) y el proyecto Sultana, y generarán más de 45,000 empleos entre directos e indirectos.

Al encabezar la ceremonia en el Antiguo Patio de Tesorería del Palacio de Gobierno, el gobernador Samuel García destacó que con este tipo de inversiones la entidad reafirma el primer lugar en diversos rubros.

“Gracias a que hay empresarios como Eudelio (Garza Mercado), a que hay emprendedores, a que hay cámaras, a que hay gobiernos, también se vale felicitar al gobierno federal, a los alcaldes que estamos continuamente viendo el cómo sí, quitando trabas, resolviendo crisis”, aseveró el mandatario estatal.

“Y entonces sí, con mucho gusto, anunciamos ya 396 proyectos de inversión extranjera en cuatro años del nuevo Nuevo León, más de 400 mil empleos y un monto superior a los 104 billones de dólares de inversión”, puntualizó el gobernador.

Los nuevos proyectos

El Centro Urbano Norte (Canadá City Center) tendrá una inversión de $2,223 millones de dólares.

Este desarrollo mixto de 270 mil metros cuadrados contempla centro comercial, oficinas, vivienda, hoteles, hospital y áreas verdes. Se estima que impulsará la economía local con 12 mil empleos directos.

El Proyecto Sultana, con $856 millones de dólares de inversión, busca fortalecer la vocación de San Pedro como polo de innovación urbana y turismo de alto nivel. Integrará centro comercial, auditorio, torres corporativas, hotel y residencias, bajo un modelo de eficiencia hídrica y energética.

El Complejo Vial Sendero-Las Torres, el cual tendrá una inversión de $1,600 millones de pesos, contempla pasos a desnivel que beneficiarán a más de 700,000 habitantes y mejorarán el tránsito de 215,000 vehículos diarios, generando un ahorro estimado de $5,000 pesos anuales por usuario.

El Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), empresa regiomontana, destacó que estos proyectos representan un impulso decisivo para la infraestructura, el desarrollo urbano y la generación de empleos en el estado.

Entre los asistentes al evento estuvieron Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno; Betsabé Rocha Nieto, Secretaria de Economía; Eudelio Garza Mercado, presidente y director general de GIM; Andrés Mijes, alcalde de Escobedo; Juan Pablo Castuera Zubieta y Landa, Secretario Ejecutivo del Ayuntamiento de San Pedro; José Luis Salas Cacho, consejero de GIM; y Emmanuel Loo, Subsecretario de Inversión de Nuevo León.

