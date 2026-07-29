Ebrard anuncia inversión de US$649 millones de KIA en México

Se traduce en una ampliación de las posibilidades de producción automotriz, y es consecuente con el objetivo de aumentar el contenido nacional

La Secretaría de Economía anunció este miércoles que KIA invertirá una cantidad de $649 millones de dólares para ampliar su planta en Pesquería, con el objetivo de fabricar el primer vehículo 100% eléctrico en México.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, destacó la inversión como una ampliación de las posibilidades de producción automotriz, y es consecuente con el objetivo de aumentar el contenido nacional estipulado por la administración actual.

Ebrard Casaubon resaltó que se cuenta con la certificación de que la planta Pesquería se considera la mejor del continente americano, por lo que se trabaja en la ampliación de producción y mejora de tecnología, por lo que se seguirán produciendo vehículos en el país.

"Estamos trabajando en ampliar la producción, mejorar la tecnología que tienes [...] En esta planta se va a producir este nuevo vehículo en favor de la productividad que tienen en México".

Destacó que la inyección económica genera confianza en que se visualiza a México como un país de oportunidades, a pesar del momento de incertidumbre generado por los aranceles impuestos a la industria automotriz.

"En una época de tanta incertidumbre respecto a la industria automotriz, las aranceles, las nuevas reglas, etcétera, etcétera, el que se tome esta decisión significa que esta empresa, que es una de las empresas más importantes del mundo, está viendo en México productividad, está viendo en México oportunidades, inversión y está tomando una decisión en favor de la inversión que acabo de referir, que significa tecnología, empleos y actividad económica".

KIA México afirma que las inversiones son congruentes con Plan México

El CEO de KIA México, Andy Kim, afirmó que estas inversiones son congruentes con los valores que comparten con el país, a través del Plan México.

"KIA México ha crecido a la par de la economía mexicana impulsada por una filosofía centrada en el cliente y las personas. Nuestras continuas inversiones en nuestra gente de Medio Ambiente y electromovilidad se alinean perfectamente con los valores del Plan México para lograr un crecimiento innovador e incluyente".

Por ello, refrendó su compromiso con que KIA México se convertirá en su socio "más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida".

Por su parte, la directora de Administración de KIA México, Marianela Calderón, detalló que esto se sustenta en cuatro pilares:

Personas Energía renovable Gestión responsable del agua Movilidad eléctrica

Afirmó que dichos ejes representan la manera en que la empresa automotriz aporta al desarrollo nacional como una de las más competitivas, sostenibles y preparadas para los retos, por lo que más de 80 mil personas contribuyen de manera diaria en la cadena de suministro.

En su participación, el director comercial de Kia México, Horacio Chávez, mencionó que la combinación de infraestructura industrial, cadena de proveedores y talento nacional hace posible este proyecto.

“Hoy nos complace anunciar una inversión estratégica que marca un hecho histórico: por primera vez produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico. El Kia EV3 será orgullosamente hecho en México y representa una nueva generación de movilidad diseñada para responder a las necesidades de las familias mexicanas”, dijo Chávez.

KIA producirá primer auto 100% eléctrico en planta Pesquería, NL

KIA anunció que el primer vehículo 100% eléctrico en México se fabricará en Nuevo León, por lo que se invertirá una cantidad de $649 millones de dólares para ampliar su planta en Pesquería

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Marcelo Ebrard mencionó que la producción de este automóvil iniciará el próximo 4 de agosto en la planta automotriz, el cual, por el momento, solo se produce en Corea del Sur.