Aplica Escobedo operativo Acuario tras fuertes lluvias

Las principales incidencias atendidas por brigadistas fueron la caída de árboles, cables dañados, fallas en semáforos y encharcamientos.

Las intensas lluvias acompañadas de ráfagas de viento, truenos, rayos y caída de granizo registradas la tarde del viernes provocaron afectaciones en distintos sectores de Escobedo; sin embargo, autoridades municipales informaron que el saldo general fue blanco, sin registro de personas lesionadas.

Ante la llegada de las precipitaciones, el municipio activó de inmediato los protocolos de contingencia climática, movilizando a dependencias como Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos para atender los reportes ciudadanos y prevenir riesgos mayores.

¿Qué afectaciones dejaron las lluvias en Escobedo?

De acuerdo con el balance oficial, las principales incidencias atendidas por brigadistas fueron la caída de árboles, cables dañados, fallas en semáforos y encharcamientos que afectaron vehículos en diversas avenidas y calles del municipio.

Las autoridades realizaron recorridos de supervisión en las colonias para evaluar daños y coordinar acciones de respuesta inmediata en las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico.

Activan operativo Acuario por emergencia climática

Elementos de PROXPOL pusieron en marcha el Operativo Acuario, con recorridos preventivos en zonas identificadas como de alto riesgo durante lluvias intensas.

Durante las labores, los uniformados brindaron apoyo a automovilistas que quedaron varados debido a corrientes de agua, auxiliándolos para ponerlos a salvo y evitar incidentes mayores.

El personal de Seguridad Ciudadana también participó en la vigilancia y atención de reportes ciudadanos durante la emergencia.

Supervisión y limpieza de drenajes para evitar más riesgos

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal, Manuel Meza, y el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, realizaron recorridos junto a personal operativo para supervisar los daños ocasionados por la lluvia.

De manera paralela, trabajadores de Servicios Públicos llevaron a cabo labores de limpieza en canales pluviales y rejillas para facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de inundación en futuras precipitaciones.

Las autoridades informaron que el operativo continuará activo debido a que se prevé la continuidad de las lluvias en la región, por lo que se mantendrá vigilancia permanente en coordinación con las distintas dependencias municipales.