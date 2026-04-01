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Tamaulipas

Seguridad aplica número de WhatsApp para reportes en Tamaulipas

Se cuenta con 2,500 elementos por parte de la Guardia Estatal, para vigilar los principales sitios turísticos y carreteras durante el periodo vacacional

  • 01
  • Abril
    2026

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, resaltó que el reforzamiento del operativo implementado para el actual periodo contempla acciones de vigilancia, proximidad y asistencia en los destinos con mayor afluencia turística. 

Asimismo, para brindar una mejor atención a la ciudadanía, se cuenta con el número de WhatsApp 834 144 3172, así como las líneas habilitadas 834 318 6232, con extensiones 16099, 16021 y 16004, además de los números de emergencia 911 y 078, números disponibles para auxilio, orientación y reporte de incidencias en los 43 municipios de la entidad. 

Se cuenta con un despliegue de 2,500 elementos por parte de la Guardia Estatal, para vigilar los principales sitios turísticos y carreteras durante el periodo vacacional de Semana Santa en Tamaulipas. 

Los puntos con mayor concentración de visitantes son la zona sur de la entidad, las playas Bagdad y La Pesca, el Pueblo Mágico de Tula, así como Aldama, el Parque Ecológico Los Troncones y El Chorrito.


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