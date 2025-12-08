Arranca construcción de Centro Comunitario en Juárez

La Secretaría de Igualdad e Inclusión colocó la primera piedra del Centro Comunitario de la colonia Valle Santa Isabel, en el municipio de Juárez, durante un evento realizado en el Parque Santa María.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, informó que la obra quedará lista en 150 días y destacó que los centros están diseñados para atender a todas las personas, sin distinción.

Un espacio para aprendizaje, cultura y bienestar

Herrera señaló que, mientras avanza la construcción, se preparará una agenda para ofrecer talleres y programas comunitarios.

“Tenemos deporte, cultura, arte y capacitación en distintos oficios. Todos los Centros Comunitarios están diseñados para atender a todos los públicos”, afirmó.

El proyecto tendrá una inversión de 26 millones de pesos y beneficiará a más de 6 mil habitantes de las colonias cercanas.

Su diseño prioriza la accesibilidad y busca fortalecer el aprendizaje, la convivencia y el bienestar integral.

Contra la exclusión y la pobreza extrema

La obra forma parte de la estrategia estatal para erradicar la pobreza extrema y promover la igualdad de oportunidades, mediante espacios que impulsen la educación y el desarrollo comunitario.

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, agradeció el respaldo para concretar el nuevo centro, que ofrecerá talleres y capacitaciones para las familias del municipio.

Al evento también asistieron Mónica Oyervides, presidenta del DIF municipal; Alberto Segarra, representante del Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León; y Dulce Alejandre Mora, subsecretaria de Protección Social y Oportunidades.

Comentarios