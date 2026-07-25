Nuevo León Inicio / Nuevo León / Arranca el Campamento de Verano Inclusivo del DIF Monterrey Arranca el Campamento de Verano Inclusivo del DIF Monterrey La presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, acudió este viernes a las instalaciones de la renovada Ciudad de la Inclusión Por Carlos Nava | 25 Julio 2026

Con el firme objetivo de promover la convivencia, el desarrollo de habilidades motrices y la autonomía de personas con discapacidad, el DIF Monterrey puso en marcha el Campamento de Verano Inclusivo, un programa que combina dinámicas deportivas, recreativas y salidas de esparcimiento durante la temporada vacacional. La presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, acudió este viernes a las instalaciones de la renovada Ciudad de la Inclusión para convivir con las niñas, niños y jóvenes participantes. La jornada arrancó con una albercada en el Domo Acuático, donde el grupo disfrutó de juegos con pelotas, dinámicas en el agua y ejercicios diseñados para su desarrollo motriz. Durante su recorrido, Oyervides enfatizó que el proyecto fue planificado cuidadosamente a petición del alcalde Adrián de la Garza para ofrecer la mejor experiencia del verano a las familias regiomontanas. "Muchas actividades, va a estar padrísimo. Organizamos todo con mucho cariño, muy bien planeado para pasar un verano increíble. Vamos a tener varias visitas a muchos lugares a los que nos invitaron. Adrián me encargó que le echáramos muchísimas ganas para que fuera el mejor verano, así es que les tenemos sorpresas", compartió la titular del organismo.

Asimismo, expresó su gratitud hacia los padres de familia por confiar en el equipo del DIF Monterrey para el cuidado y acompañamiento de sus hijas e hijos en este espacio seguro y adecuado para sus necesidades.

Actividades y paseos recreativos

El campamento, que dio inicio esta semana, se mantendrá activo hasta el próximo 7 de agosto, operando en un horario programado para los días lunes, miércoles y viernes.

Además de los talleres y actividades físicas en la sede principal, la agenda incluye visitas y excursiones a diversos centros de entretenimiento y convivencia como Amazonia, Jumpster, Playtica, Draggy, La Granja de los Abuelos y Toma Retos, entre otros espacios de la ciudad.

Con la realización de este tipo de alternativas de verano, el DIF Monterrey reafirma su compromiso de crear entornos accesibles e inclusivos que impulsen el desarrollo integral de la niñez y juventud con discapacidad en la capital neoleonesa.