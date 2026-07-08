Inicio / Nuevo León / Arranca Juárez el operativo 'Verano Seguro' con más tecnología
Arranca Juárez el operativo 'Verano Seguro' con más tecnología
La estrategia contempla el despliegue de 250 elementos y 100 unidades operativas que resguardarán el municipio desde el 8 de julio hasta el 30 de agosto
Por Carlos Nava | 08 Julio 2026
Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias y visitantes durante el periodo vacacional, la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, dio el banderazo de salida al operativo Verano Seguro 2026.
La estrategia contempla el despliegue inmediato de 250 elementos y 100 unidades operativas que resguardarán el municipio desde el 8 de julio hasta el 30 de agosto.
Para optimizar la cobertura, el gobierno municipal instaló cinco módulos de atención ciudadana en puntos estratégicos y reforzó su infraestructura de videovigilancia con la incorporación de dos nuevas torres móviles.
Las autoridades informaron que se mantendrá una presencia permanente en zonas comerciales, habitacionales, parajes recreativos y carreteras.
"La seguridad nos compete a todos. Buscamos trabajar mucho en estos días para mantener la seguridad, la tranquilidad y la dignidad de las familias juarenses", expresó la alcaldesa Oyervides Acosta durante el arranque del programa.
Apuestan por tecnología de punta en Paseo Juárez
Como parte de los esfuerzos de modernización, la edil presentó un nuevo Tótem de Seguridad que será ubicado en el Paseo Juárez, uno de los sectores con mayor afluencia peatonal. Este dispositivo cuenta con herramientas de última generación enlazadas directamente al C4 municipal:
Botón de auxilio con comunicación bidireccional de audio y video en tiempo real.
Cámaras con reconocimiento facial y lectores de placas vehiculares.
Cámara PTZ con visión de 360 grados para monitoreo continuo.
Ante esta nueva infraestructura, Oyervides Acosta hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar los reportes de manera responsable y a extremar precauciones con la población vulnerable.
"Sigamos reportando cualquier situación que veamos distinta a lo normal y continuemos cuidando a los nuestros, sobre todo a los niños y a los adultos mayores", exhortó.