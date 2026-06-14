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Nuevo León

Arranca operativo de Fuerza Civil previo a Túnez contra Suecia

En el Parque del Agua se espera que los aficionados de Suecia se concentren en este lugar para iniciar con una caravana

  • 14
  • Junio
    2026

Elementos de Fuerza Civil recibieron las últimas instrucciones para arrancar el operativo de seguridad por la fiesta de futbol que se llevará a cabo este domingo en el Estadio Monterrey y en el Parque Fundidora.

La fuerza policiaca estatal salió del acceso 6 de Parque Fundidora para distribuirse y ubicarse en diferentes puntos estratégicos.

En esta zona la afición mexicana y de Túnez, que no acudirán al Estadio Monterrey, ya comenzó a llegar para disfrutar del Fan Festival.

“Vamos a apoyar a a la afición de todo el mundo, son muy amables (la afición de Túnez y Suecia) son bienvenidos”, expresó Lourdes.

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“Vamos a festejar, vamos a ver qué rollo, vamos a divertirnos, vamos a apoyar a Suecia”, manifestó Priscila Jiménez, quien portaba la camisa de México.

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En el Parque del Agua se espera que los aficionados de Suecia se concentren en este lugar para iniciar con una caravana de apoyo que se dirigirá al Estadio Monterrey.

El partido entre las selecciones de Túnez y Suecia será a las 20:00, pero en el transcurso del día se realizarán dirigentes eventos en la ciudad como parte de la fiesta futbolera.

 


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