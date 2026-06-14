Túnez arranca su aventura mundialista. Estas son sus estrellas
Túnez comparte el Grupo F con Japón, Países Bajos y Suecia, y su camino comienza hoy en Monterrey, donde buscará dar el primer golpe
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Junio
2026
Monterrey se viste de Mundial 2026™ y hoy recibe a un nuevo protagonista. La selección de Túnez hará su debut en la Copa del Mundo enfrentando a Suecia, en un duelo que marcará su presentación en tierras regiomontanas.
El conjunto africano llega con un plantel que mezcla experiencia en el fútbol europeo, talento emergente y una base consolidada que ha sostenido a las Águilas de Cartago en los últimos años.
Aunque no parte como favorito, Túnez tiene argumentos para competir y sorprender en el Grupo F.
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El nombre a seguir es el de Ellyes Skhiri, capitán y pieza clave del Eintracht Frankfurt. Su capacidad para recuperar balones, ordenar el mediocampo y marcar el ritmo del partido lo convierten en el verdadero motor del equipo tunecino.
A su lado brilla la juventud de Hannibal Mejbri, uno de los talentos más prometedores del país. Con pasado en el Manchester United y presente en el Burnley, el mediocampista ofensivo destaca por su técnica, visión y desequilibrio, cualidades que pueden marcar diferencia en el ataque.
En defensa, la solidez recae en Montassar Talbi, central del FC Lorient, quien aporta experiencia y liderazgo en la última línea, clave para enfrentar a rivales de alto calibre.
Además, el ojo está puesto en Ismaël Gharbi, joven mediapunta que representa la nueva sangre del equipo. Su creatividad y velocidad lo perfilan como uno de los revulsivos más interesantes del plantel.
Túnez comparte el Grupo F con Japón, Países Bajos y Suecia, y su camino comienza hoy en Monterrey, donde buscará dar el primer golpe y hacerse notar en la escena mundialista.
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