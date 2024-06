'Arrasamos con el 70%, es histórico': Mauricio

A reserva de los resultados oficiales, el candidato a la alcaldía de San Pedro por el Partido Acción Nacional, Mauricio Fernández, expresó que "arrasa" con el 70% de preferencia.

Este número lo considero histórico, pues además de superar a sus contrincantes, dijo que supera a los resultados obtenidos en elecciones pasadas por candidatos a puestos de elección popular.

Sin embargo, añadió que no se proclamará ganador "como todos", hasta tener los resultados oficiales, pues dice, que de todas formas, "arrasó".

"Arrasamos con el 70%, es histórico, pero no me voy a proclamar ganador como todos, me da mucha flojera", dijo.

