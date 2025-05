Rusia ataca a Ucrania con drones tras rechazar alto el fuego

Rusia lanzó más de 100 drones Shahed y señuelos contra Ucrania en ataques nocturnos, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana, luego que el Kremlin rechazó un alto el fuego incondicional de 30 días tras más de tres años de guerra.

Sin embargo, Rusia reiteró que participará en posibles conversaciones de paz más adelante esta semana sin condiciones previas.

No hubo respuesta directa del Kremlin a la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de sostener conversaciones de paz cara a cara con su homólogo ruso Vladímir Putin en Turquía el jueves.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó el lunes a decir quién podría viajar a Estambul por parte de Rusia.

"En general, estamos decididos a buscar seriamente formas de lograr un acuerdo pacífico a largo plazo. Eso es todo", dijo Peskov.

Los gobiernos de Estados Unidos y varios países europeos han hecho un esfuerzo concertado para detener los combates, que han matado a decenas de miles de soldados de ambos bandos, así como a más de 10,000 civiles ucranianos. Las fuerzas invasoras de Rusia han tomado alrededor de una quinta parte de Ucrania en el mayor conflicto armado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial .

En una serie de gestiones diplomáticas durante el fin de semana, Rusia rechazó la propuesta de alto el fuego presentada por los líderes de Estados Unidos y Europa, pero ofreció conversaciones directas con Ucrania el jueves.

Ucrania, junto con aliados europeos, había exigido que Rusia aceptara un alto el fuego a partir del lunes antes de celebrar conversaciones de paz. Moscú rechazó esa propuesta y, en cambio, pidió negociaciones directas en Estambul.

Aumenta la presión occidental sobre Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Ucrania aceptara la oferta rusa de conversaciones. Zelensky fue un paso más allá el domingo y presionó a Putin ofreciendo una reunión personal entre ellos dos.

Francia añadió su voz a esa oferta el lunes, cuando el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, instó a Putin a aceptar, aunque repitió la postura europea de que debe haber una tregua antes de las conversaciones.

La negativa de Rusia a la propuesta ucraniana de alto el fuego supondrá más sanciones para Moscú, advirtieron mandatarios europeos. Alemania recordó el lunes a Rusia esa intención.

"El reloj está corriendo. Quedan 12 horas hasta el final del día y, si el alto el fuego no se mantiene para entonces, el lado europeo cumplirá con el acuerdo" para implementar más sanciones, dijo el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius.

Peskov, el vocero del Kremlin, señaló que dar ultimátums a Rusia era "inaceptable" y no funcionará.

"No se puede hablar con Rusia en este lenguaje", sostuvo a los periodistas.

También el lunes, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, estaba organizando en Londres una reunión con altos funcionarios diplomáticos de Francia, Italia, Alemania, España, Polonia y la Unión Europea para discutir la mejor manera de combatir la agresión rusa.

El canciller turco Hakan Fidan dijo que esperaba que ambas partes llegaran a un compromiso en los próximos días que podría romper el estancamiento sobre si las conversaciones podrían comenzar sin una tregua en vigor.

Las autoridades rusas y ucranianas son conscientes de la opinión pública en sus países y están tratando de asegurar el apoyo de Estados Unidos para sus posturas, dijo al explicar el retraso.

Ucranianos reaccionan ante perspectivas de paz

En Kiev, la población expresó una mezcla de esperanza y desánimo ante los últimos esfuerzos de paz.

Putin no quiere una tregua para detener la guerra porque "significará que ha perdido", dijo Antonina Metko, de 43 años, a The Associated Press. “Por eso lo están posponiendo. Y todo continuará de la misma manera. Desafortunadamente”.

Vladyslav Nehrybetskyi, de 72 años, fue más optimista al indicar que se estaban sembrando "las semillas" de un acuerdo de paz, aunque "un proceso difícil" se avecina.

"Así que esperemos", dijo.

El gobierno ucraniano ha intentado mantener el impulso para un acuerdo de paz iniciado por el gobierno de Trump.

"Ucrania quiere terminar esta guerra y está haciendo todo lo posible para ello", aseveró Zelensky en Telegram el lunes. "Esperamos pasos apropiados de Rusia".

El presidente ucraniano dijo que le habló al papa León XIV sobre los esfuerzos de paz durante su primera conversación telefónica con el nuevo pontífice.

Ucrania cuenta con la ayuda del Vaticano para conseguir el regreso de miles de niños que el gobierno de Kiev dice que han sido deportados por Rusia, dijo Zelensky, agregando que había invitado al papa a visitar Ucrania.

En su primera bendición dominical como pontífice, León pidió una paz genuina y justa en Ucrania.

"Llevo en mi corazón los sufrimientos del amado pueblo ucraniano", afirmó.

En 2022, en los primeros meses de la guerra, Zelensky pidió repetidamente una reunión personal con el presidente ruso, pero su propuesta fue rechazada y finalmente promulgó un decreto declarando que mantener negociaciones con Putin se había vuelto imposible.

Putin y Zelensky sólo se han reunido una vez, en 2019. Trump dice que el "odio profundo" entre ambas partes ha dificultado el avance de los esfuerzos de paz.

Comentarios