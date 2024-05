Asegura Álvarez Máynez haber superado a Xóchitl en NL

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que en las preferencias en Nuevo León él ya dejó abajo a la abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y que pronto superará a la candidata de Morena. Claudia Sheinbaum.

''En todas las encuestas somos la candidatura que más crecimiento ha tenido. En el caso de Nuevo León, hace mucho que dejé atrás yo a la candidata del PRI y del PAN y que estoy creciendo y cada vez quitándole más votos a la candidata de Morena, y estoy seguro que le vamos a ganar. En Nuevo León, Morena no existe como proyecto de país, ni como proyecto político'', sostuvo.

En un encuentro con estudiantes en la UDEM, en San Pedro, Álvarez Máynez prometió que en su gobierno ningún joven irá a la cárcel por consumir marihuana, e insistió en regular las drogas.

''Yo he dicho abiertamente que durante los próximos seis años no vamos a meter a una sola joven o a un solo joven a la cárcel por fumar mariguana, eso no es un delito... están en la cárcel por fumar mariguana, pero no están ahí por eso, están ahí por ser pobres'', aseveró, arrancando ovaciones de los estudiantes.

Planteó la regulación como un paso para afrontar el problema.

''El día de mañana mi hijo va a tener los mismos dilemas que tiene cualquiera de ustedes frente a las adicciones. ¿Qué quiero yo? ¿Qué esté en un mostrador donde le pidan que acredite ser mayor de edad, que le digan cuál es la cantidad máxima que puede consumir, donde le den información de cada una de las variantes de las plantas que puede comprar, o prefiero que se encuentre a un bribón, a un rufián, afuera de su escuela, que le diga 'métete piedra, métete cristal', que no se paguen impuestos?'', explicó.

Además, propuso un salario mínimo mensual de 10 mil pesos.

Lo persigue una mosca

Una mosca persiguió al candidato Jorge Álvarez Máynez, durante su encuentro con los estudiantes en un espacio al aire libre en la UDEM.

Mientras hablaba en el presidium, varias veces manoteó para quitársela del rostro, se bajó para escapar de ella, pero la mosca seguía molestándolo en su rostro.

Advirtió que la iba a matar, como hizo el expresidente estadounidense Barack Obama, en un video que se volvió viral.

''La voy a matar como (lo hizo) Obama'', declaró.

En total, diez veces intentó Álvarez Máynez quitársela de encima.

Las imágenes de él luchando con la mosca provocaron las risas de los estudiantes.

Al final, se la quitó de cerca de su boca, y la derribó.

''Quería no tener que haber hecho eso, lo siento mucho'', sostuvo.

