Aseguran Cámaras que áreas de vivienda ya están sobrerreguladas

Integrantes de las Cámaras del área de vivienda y bienes raíces aseguraron que las reformas que se pretenden hacer a la Ley de Desarrollo Urbano no son necesarias, ya que todo ese rubro ya está sobrerregulado.

En la mesa de trabajo de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el Congreso del Estado acudieron representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (Caprobi), notarios, personal de los bancos y representantes de municipios, en donde se externó tanto el punto de vista de los vendedores y de los clientes.

Tanto Canadevi como Caprobi coincidieron en que actualmente el tema de las preventas no es el problema, ya que, las compañías financieras sí están dispuestos a prestarles la cantidad necesaria para el proyecto, sin embargo, aseguraron que no se pueden arriesgar, debido a que son los ayuntamientos municipales los que no están cumpliendo en la entrega de permisos en tiempo y forma.

“El área de vivienda ya está sobrerregulado y claramente se dice qué se puede y qué no, cuando algún pseudo desarrollador o constructor incumple ese es un fraude, hay que voltear hacia la Fiscalía para que aplique la ley con esas personas y se castigue al que se hace fraude" “...en segundo punto tenemos el de los permisos a ningún desarrollador le gusta vender sin permisos, está mal claro, pero lo que pasa es que tenemos proyectos en los municipios con seis meses, un año, dos años y no salen los permisos, pero hay una demanda de gente que quiere vivir en Monterrey y necesita esa vivienda, en lugar de decirle al constructor que no venda porque no tiene permisos, hay que voltear a ver al municipio”, dijo Miguel Cañazo de Canadevi

Por otra parte, Bernardo Sada de la Caprobi señaló que hay que verificar que el tema de los fraudes en las preventas sea un tema real y no algo mediático antes de mover los lineamientos en la ley.

La mesa de trabajo se llevó a cabo luego de que el diputado del PAN, Carlos de la Fuente, presentara una iniciativa para reformar el Código Civil y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, para evitar que los desarrolladores hagan ventas de un edificio del cual no tienen un fideicomiso para llevar a cabo la construcción.

En la iniciativa, se establece que si no se concreta la entrega del inmueble, se deberá regresar la totalidad del anticipo en 30 días e indemnizar.

También se prevé crear la figura de "preventa" en el Código Civil porque no existe en los contratos de compra-venta.

