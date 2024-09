Aseguran PRI y PAN que MC y Morena tienen un ‘Judas’

"El ‘Judas’ está en MC o Morena”: así contestan PRI y PAN con respecto a la pregunta de por qué hubo 22 votos a favor de aprobar que el tricolor detente la presencia, si los 21 diputados emecistas y morenistas afirman haber votado en contra.

Así, la interrogante de quien emitió el “voto 22” que habría dado el gane a Lorena de la Garza como presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso local es un nuevo enfrentamiento entre grupos políticos al interior del Congreso local.

Esto debido a que mientras que Movimiento Ciudadano y Morena señalan que “el voto fue robado”, la oposición, es decir el PRI y el PAN, piden a sus adversarios revisar el “ánimo” al interior de sus filas, asegurando que no hubo trampa y que la votación fue legítima y ganada con el voto de un diputado o diputada “inconforme” de sus bancadas.

El coordinador del PRI, Heriberto Treviño, rechazó que en la votación algún legislador de su bloque haya emitido doble boleta, como se observa en un video cuando el oficial mayor, Joel Treviño, cuenta las papeletas.

Afirmó que el proceso, según él, fue transparente por lo cual rechazó reponerlo como pide MC-Morena.

“Nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido, porque todo se hizo apegado a derecho, fueron 22 votos, ustedes vieron las urnas, ustedes vieron las boletas en el momento que se constituyó la mesa directiva".

“La mesa directiva es legal, la presidencia está legítimamente comprobado que se constituyó que 22 votos y pues que pongan demandas nosotros habremos de litigarlo, pero hoy por hoy, la mesa directiva es legítima”, dijo Treviño.

En tanto, el panista, Carlos de la Fuente, fue quien dijo que sabe que en las filas de MC-4T hay inconformidades y que de ahí pudo surgir el voto número 22, aunque no identificó quién fue.

Dijo que, finalmente, los diputados tiene el derecho de votar en secreto, por eso dijo desconocer quién les allanó la presidencia del Congreso.

“No sabemos si ellos tuvieron un diputado rebelde o no, tampoco sabemos cómo votaron el resto de los diputados, ni los nuestros, al final, esa es la ventaja, eso es lo que nos da la ley orgánica de las votaciones por cédula que el voto es secreto".

“Y así debe de ser cuando votamos por persona y al ser la mesa directiva, así fue”, dijo Carlos de la Fuente.

“Lo que yo manifiesto es que no están de acuerdo en cómo se están dando las cosas… Yo creo que la situación aquí es como votan dentro de su grupo legislativo".

“El tiempo nos dará la razón si la gente está satisfecha o no y eso se verá en las votaciones, como se vio en la votación de la mesa directiva”, dijo Carlos de la Fuente.

La disputa por el supuesto “voto perdido” del diputado de Morena, Jesús Elizondo, no sólo no amainó en el Congreso de Nuevo León, sino que aumentó de tono y provocó que la nueva legislatura local se estrenara con una parálisis.

Ayer, el bloque Morena-MC buscó constituir una nueva mesa directiva del Congreso al insistir en que el bando PRI-PAN les “transeó” un voto para conformarla, pero estos rechazaron la acusación y les recomendaron que mejor busquen entre sus legisladores al “inconforme” que los apoyó.

En tanto, en el tercer día de actividades ya asomó el posible “pirateo” de diputados, pues tanto MC como el PAN indicaron que están abiertos a recibir legisladores de otras bancadas.

El coordinador de MC, Miguel Flores, señaló que diputados de otros partidos no necesariamente tiene que cambiarse a su grupo legislativo, para que voten con el “equipo naranja” leyes y acciones que beneficien a Nuevo León.

Este lunes, debió llevarse a cabo la primera sesión del primer periodo ordinario de sesiones de la 77 legislatura local, sin embargo, apenas duró 29 minutos, pero de puro alegato porque ni siquiera se pudo aprobar el orden del día dado que ambos bandos se bloquearon mutuamente al tener cada uno 21 votos.

Al iniciar la sesión, el diputado Elizondo propuso, como primer punto, elegir una nueva mesa directiva, dado que el bloque MC-Morena-PT-Verde Ecologista no reconocen a Lorena de la Garza como presidenta, pues señalan que emanó de un proceso fraudulento.

Sin embargo, el bando PAN-PRI empataron el marcador en contra, por lo que la petición se desechó.

Por esto, el orden del día no se aprobó y culminó la sesión.

En conferencia, Elizondo se mantuvo en la postura de que votó en contra el pasado sábado y que, por lo tanto, debía de haber 21 votos del segmento MC-4T.

En tanto, el líder de la bancada de MC, Miguel Ángel Flores Serna, también dijo que no se podía avanzar si no se cuenta con una directiva ilegítima y acusó al PRI y PAN de conducirse con “locura” y hacer actos de magia “que no se ven ni Las Vegas con David Copperfield”.

Ayer, El Horizonte publicó que en la sesión del pasado sábado “desapareció” un voto al elegir la mesa directiva y ganó la propuesta de dejar a la diputada Lorena de la Garza como presidenta, que ahora sus adversarios califican como “espuria”.

"Yo voté en contra": Jesús Elizondo

Este lunes, el morenista, Jesús Elizondo, indicó que hay videos donde se observa que él sí metió su papeleta en la urna y que le tomó foto donde comprueba que fue en contra.

“Efectivamente (mi voto entró en la urna) que ya se difundió a los medios de comunicación, todos los compañeros estábamos amontonados, ni siquiera ese día hubo un orden, imagínense, para el acomodo de los asientos, de hecho yo no tenía curul y todos tomamos foto a los votos, por eso estamos seguros de hacer este posicionamiento”, dijo Jesús Elizondo.

