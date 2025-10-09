Cerrar X
EH_CONTEXTO_16_7872032579
Nuevo León

Atienden escuelas de NL para prevenir proliferación del dengue

Cuadrillas de limpieza atienden los reportes de las escuelas que presentan hierba alta, acumulación de agua o residuos favorecen la reproducción del insecto

  • 09
  • Octubre
    2025

Ante los poco más de 60 casos de dengue registrados en el estado y la presencia de lluvias, la Secretaría de Educación de Nuevo León informó que ya se realizan acciones preventivas en distintos planteles educativos para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

El titular de la dependencia, Juan Paura García, señaló que las cuadrillas de limpieza atienden los reportes que envían las escuelas, especialmente en aquellas que presentan hierba alta, acumulación de agua o residuos, condiciones que favorecen la reproducción del insecto.

“Tenemos a nuestras cuadrillas de la Secretaría de Educación atendiendo los diversos reportes que se realizan por parte de nuestras escuelas para llevar a cabo el deshierbe y que estén en las mejores condiciones. No se trata de erradicar el mosquito, porque esto se da no solo en las escuelas, sino también en casas o cualquier parte, sino de mantener los planteles en condiciones preventivas evitando encharcamientos o residuos que puedan provocar su proliferación”, explicó Paura García.

El funcionario agregó que la Secretaría de Educación trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para que, en caso de requerirse, se realicen labores de fumigación en los planteles educativos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T165137_832_64c16e7bc4
Lluvias dejan siete muertos y más de 9,000 afectados en Honduras
EH_DOS_FOTOS_99_8d6801de81
Lluvias han sido benéficas más que catastróficas: Villarreal
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_banamex_cb505c4fca
Rechaza Citi oferta de Grupo México por Banamex
finanzas_canasta_basica_7bb0dd9cca
Inflación se ubica en 3.76% y suma dos meses de incrementos
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
67eda200_8414_4d02_b43f_4edeab6b303b_c8b8787b0b
Refuerza Escobedo limpieza y mantenimiento de red pluvial
publicidad
×